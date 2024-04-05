В значительной части Европы инфляция приблизилась к целевому значению на уровне около 2% в год, однако в Эстонии цены продолжают расти значительно быстрее, чем в соседних странах и в целом по еврозоне, пишет Rus.ERR.
Эксперт: цены в Эстонии по-прежнему растут вдвое быстрее среднего по еврозоне
С таким комментарием к мартовской статистике инфляции выступил в пятницу экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Он отметил, что еще год назад средний темп роста цен в Европе составлял 7% в годовом исчислении, но в марте этого года, по данным Eurostat, он замедлился до 2,4%, что является близким к целевому значению, к которому стремится Европейский центральный банк. На снижение темпов инфляции оказала сильное влияние нормализация цен на энергоресурсы.
По оценке Нестора, на финансовых рынках формируется ожидание, что Европейский центральный банк приступит к снижению ключевых процентных ставок раньше Федеральной резервной системы США, где макроэкономическая конъюнктура меньше этому благоприятствует.