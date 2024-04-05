Эксперт: цены в Эстонии по-прежнему растут вдвое быстрее среднего по еврозоне

Он отметил, что еще год назад средний темп роста цен в Европе составлял 7% в годовом исчислении, но в марте этого года, по данным Eurostat, он замедлился до 2,4%, что является близким к целевому значению, к которому стремится Европейский центральный банк. На снижение темпов инфляции оказала сильное влияние нормализация цен на энергоресурсы.