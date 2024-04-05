По данным Украины, в результате мощной атаки дронов было уничтожено шесть российских военных самолетов

Ночная атака на военно-воздушную базу Морозовск в Ростовской области, которая была осуществлена сегодня, была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, сообщили источники, знакомые с ситуацией, The Kyiv Independent.

По словам одного из источников, на аэродроме находились бомбардировщики и штурмовики Су-24, Су-24M и Су-34, которыми Россия атакует позиции украинской армии на фронте и города, расположенные недалеко от линии боевого соприкосновения.

По данным источников, было уничтожено по меньшей мере шесть военных самолетов, еще восемь получили повреждения. Кроме того, около 20 российских солдат были убиты или ранены, сообщил источник The Kyiv Independent.

«Это важная спецоперация, которая значительно снижает боеспособность российских войск», - прокомментировал источник произошедшее украинскому изданию.

Ранее Россия сообщала о масштабной атаке украинских дронов по различным регионам России, утверждая, что сбила до 53 дронов, отправленных из Украины.

Министерство обороны России утверждало, что большинство дронов - 44 - были сбиты над Ростовской областью, где расположена военно-воздушная база Морозовск. Ранее в каналах Telegram появлялись сообщения о мощных взрывах вблизи аэродрома.

Еще шесть дронов, по утверждениям, российская ПВО смогла сбить в Краснодарском крае, а еще один - в Курской, Саратовской и Белгородской областях, заявило Министерство обороны России.