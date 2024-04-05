Касса здоровья поддержала внедрение четырех новых дистанционных услуг

Благодаря услуге дистанционного мониторинга псориаза, прошедшей отбор конкурса демо-проектов, пациенты с псориазом средней и тяжелой степени имеют возможность удобно отслеживать свое заболевание с помощью дистанционной дигитальной услуги. По словам Ярвисте, первоначальный прогноз экономии расходов для системы здравоохранения оценивается в 2000 евро на одного пациента в год (точная экономическая эффективность будет выявлена ​​в этом году в ходе анализа данных), и эту услугу можно оказывать целевому группе населения уже сейчас.

В целом, по словам Ярвисте, благодаря хорошему сотрудничеству разных сторон был совершен смелый прыжок в неизведанное, ведь и перед Кассой здоровья, и перед ее партнерами в начале проекта было много совершенно новых задач.

Первый проект, который уже находится в стадии реализации, был предназначен для комплексного мониторинга пути лечения больных псориазом в первичной медицинской службе и в медицинской службе врачей-специалистов и направлен на профилактику сопутствующих заболеваний.

Инфотехнологическое решение позволяет пациенту регулярно получать опросники, специально разработанные для данного заболевания. Благодаря нему можно проводить оценку тяжести заболевания или качества жизни пациента. Система позволила пациенту загружать фотографии, чтобы врач имел четкое и актуальное представление о ситуации и пути лечения пациента.

Система поддержки онкологических пациентов позволяла человеку делиться информацией о возникших побочных эффектах с лечащей командой и получать быстрые советы по их облегчению. Искусственный интеллект системы предоставлял человеку первоначальные инструкции о том, как бороться с побочными эффектами, и, если у пациента возникали вопросы, он мог связаться со своей лечащей командой, используя канал связи внутри приложения.

Проект предварительного визита снизил нагрузку на семейных врачей. Данное решение позволяет пациенту начать контакт с центром семейной медицины с описания своей проблемы в специальном дигитальном приложении, после чего в центре подбирается для него наиболее подходящий путь лечения в соответствии со степенью неотложности потребности пациента в лечении.

Дигитальный конструктор проактивного пути к здоровью позволил центру семейных врачей удобным способом составлять планы лечения. Также благодаря данному решению семейные врачи и пациенты могут совместно устанавливать цели лечения и контролировать их выполнение.