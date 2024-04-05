По итогам проведенного Кассой здоровья конкурса демо-проектов дистанционных услуг Касса поддержала разработку, внедрение и оценку эффективности четырех новых дистанционных услуг. Целью конкурса является создание новых медицинских услуг, сообщила в пятницу пресс-служба Кассы здоровья.
Касса здоровья поддержала внедрение четырех новых дистанционных услуг
Системе здравоохранения нужны новые решения, чтобы и в будущем поддержать и обеспечить доступность медицинских услуг, лекарств, медицинских вспомогательных средств и денежных компенсаций. Опыт, полученный в рамках демо-проектов, способствует более быстрому развитию необходимых инновационных услуг, а сам конкурс объединил разные стороны – оказателей медицинских услуг, научно-исследовательские учреждения и компании-разработчики. Благодаря такому плодотворному сотрудничеству можно найти решение для самых сложных проблем системы здравоохранения.
«Дистанционные услуги позволяют нам предлагать населению больше медицинских услуг без существенного увеличения нагрузки на систему здравоохранения. Из-за старения населения потребность в дистанционных услугах продолжает расти», – сказала специалист по инновациям Кассы здоровья Кристин Кууск. На сегодняшний день конкурс демо-проектов завершился – проекты, реализованные в ходе конкурса, поддержали работу центров семейной медицины, а также способствовали повышению доступности услуг специализированной медицинской помощи.
«Инновационными разработками в области медицинских технологий для систем здравоохранения сейчас активно занимаются по всему миру. Сегодня очень актуален поиск ответов на вопросы о том, как поддержать создание моделей услуг, включающих медицинские технологии, и как правильно оценивать влияние таких новых решений на результативные показатели здоровья и бюджет страховщика. Конкурс демо-проектов – это первый эксперимент в системе здравоохранения Эстонии, с помощью которого мы ищем ответы на эти вопросы», - заявила руководитель отдела развития Кассы здоровья Яарика Ярвисте.
«С середины прошлого года мы также финансируем медицинскую услугу клинического ассистента, которая играет центральную роль в предоставлении услуг дигитального решения Eelvisit (предварительный визит). В то же время мы также начали финансировать составление плана лечения пациента, который является центральным компонентом мониторинга пациентов из группы риска. Кроме того, с 1 января 2024 года Касса здоровья поддерживает процесс внедрения платформ дигитальных услуг для центров семейных врачей, что также расширяет для людей возможности связаться со своим семейным врачом», - добавила Ярвисте.
Благодаря услуге дистанционного мониторинга псориаза, прошедшей отбор конкурса демо-проектов, пациенты с псориазом средней и тяжелой степени имеют возможность удобно отслеживать свое заболевание с помощью дистанционной дигитальной услуги. По словам Ярвисте, первоначальный прогноз экономии расходов для системы здравоохранения оценивается в 2000 евро на одного пациента в год (точная экономическая эффективность будет выявлена в этом году в ходе анализа данных), и эту услугу можно оказывать целевому группе населения уже сейчас.
В целом, по словам Ярвисте, благодаря хорошему сотрудничеству разных сторон был совершен смелый прыжок в неизведанное, ведь и перед Кассой здоровья, и перед ее партнерами в начале проекта было много совершенно новых задач.
Первый проект, который уже находится в стадии реализации, был предназначен для комплексного мониторинга пути лечения больных псориазом в первичной медицинской службе и в медицинской службе врачей-специалистов и направлен на профилактику сопутствующих заболеваний.
Инфотехнологическое решение позволяет пациенту регулярно получать опросники, специально разработанные для данного заболевания. Благодаря нему можно проводить оценку тяжести заболевания или качества жизни пациента. Система позволила пациенту загружать фотографии, чтобы врач имел четкое и актуальное представление о ситуации и пути лечения пациента.
Система поддержки онкологических пациентов позволяла человеку делиться информацией о возникших побочных эффектах с лечащей командой и получать быстрые советы по их облегчению. Искусственный интеллект системы предоставлял человеку первоначальные инструкции о том, как бороться с побочными эффектами, и, если у пациента возникали вопросы, он мог связаться со своей лечащей командой, используя канал связи внутри приложения.
Проект предварительного визита снизил нагрузку на семейных врачей. Данное решение позволяет пациенту начать контакт с центром семейной медицины с описания своей проблемы в специальном дигитальном приложении, после чего в центре подбирается для него наиболее подходящий путь лечения в соответствии со степенью неотложности потребности пациента в лечении.
Дигитальный конструктор проактивного пути к здоровью позволил центру семейных врачей удобным способом составлять планы лечения. Также благодаря данному решению семейные врачи и пациенты могут совместно устанавливать цели лечения и контролировать их выполнение.