В производстве боеприпасов в Эстонии заинтересованы многие местные компании

В течение прошлого года возможностями производства в Эстонии интересовались британская BAE Systems, французская Nexter и принадлежащая правительствам Финляндии и Норвегии Nammo – все компании входят в число крупнейших производителей боеприпасов в Европе.

Заинтересованы и местные деятели: крупнейший промышленный концерн региона BLRT Grupp, владелец оборонно-промышленной компании Eesti Arsenal Йенс Хауг, владелец компании Terramil Кристо Кирс, бизнесмен Эвен Тудеберг вместе с основателем скандально известной частной армии Blackwater, а также владельцы основанной десять месяцев назад компании Eestin Ammunition Production OÜ Калев Паате и Янар Мяннапуу. Кроме того, теоретически заинтересована компания оборонной промышленности GoCraft, основным владельцем которой является предприниматель Тийт Пруули.