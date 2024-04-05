В пятницу, 5 апреля в возрасте 78 лет скончался режиссер, актер и писатель Яан Тооминг. Тооминг дважды становился лауреатом премии Антса Лаутера, был награжден орденом Белой звезды IV степени, а в 2012 году получил государственную премию за дело всей жизни в области культуры.
Умер актер и режиссер Яан Тооминг
Яан Тооминг окончил Таллиннскую 7-ю среднюю школу в 1964 году и факультет театрального искусства Таллиннской государственной консерватории в 1968 году. С 1968 по 1969 год был актером Эстонского национального молодежного театра, с 1969 по 2009 год - актером и режиссером театра «Ванемуйне», а с 1979 по 1983 год - главным художественным руководителем театра «Угала». С 1972 по 1976 год и с 1985 по 1989 год (вместе с Юло Вилимаа) руководил студией театра «Ванемуйне». В 2005 году Тооминг основал театр «Сагар Сагитта».
Тооминг снял несколько фильмов, в том числе фильмы «Цветные сны» и «Новый нечистый из преисподней».
Помимо театральной деятельности, Тооминг публиковал в СМИ стихи и рассказы. Свой первый сборник стихов он опубликовал в 1999 году, а также написал сборник рассказов и эссе. С 2009 года он являлся членом Союза писателей Эстонии.