Умер актер и режиссер Яан Тооминг

Яан Тооминг окончил Таллиннскую 7-ю среднюю школу в 1964 году и факультет театрального искусства Таллиннской государственной консерватории в 1968 году. С 1968 по 1969 год был актером Эстонского национального молодежного театра, с 1969 по 2009 год - актером и режиссером театра «Ванемуйне», а с 1979 по 1983 год - главным художественным руководителем театра «Угала». С 1972 по 1976 год и с 1985 по 1989 год (вместе с Юло Вилимаа) руководил студией театра «Ванемуйне». В 2005 году Тооминг основал театр «Сагар Сагитта».