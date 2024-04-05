Поверившая телефонным звонкам трех разных мошенников жительница Нарвы в четверг отнесла в посылочный автомат 10 000 евро.
Жительнице Нарвы в четверг позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотовой связи, Банка Эстонии и Полиции безопасности, по словам которых потерпевшая должна была помочь им поймать мошенников, сообщила в пятницу пресс-служба Вируской префектуры.
Женщину попросили пойти в офис своего банка, снять 10 000 евро наличными и отправить их через посылочный автомат Omniva. Женщина последовала инструкциям и тем самым отдала мошенникам крупную сумму денег.
Полиция выяснит обстоятельства дела о мошенничестве в рамках уголовного производства.