Жительнице Нарвы в четверг позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотовой связи, Банка Эстонии и Полиции безопасности, по словам которых потерпевшая должна была помочь им поймать мошенников, сообщила в пятницу пресс-служба Вируской префектуры.