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Нарвитянка переслала мошенникам 10 000 евро

BNS
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Телефонные мошенники. Фото носит иллюстративный характер.
Телефонные мошенники. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Денис Антонов

Поверившая телефонным звонкам трех разных мошенников жительница Нарвы в четверг отнесла в посылочный автомат 10 000 евро.

Жительнице Нарвы в четверг позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотовой связи, Банка Эстонии и Полиции безопасности, по словам которых женщина должна была помочь им поймать мошенников, сообщила в пятницу пресс-служба Вируской префектуры.

Женщину попросили пойти в офис своего банка, снять 10 000 евро наличными и переслать их с помощью посылочного автомата Omniva. Женщина последовала инструкциям и тем самым отдала мошенникам крупную сумму денег.

Полиция выяснит обстоятельства дела о мошенничестве в рамках уголовного производства.

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