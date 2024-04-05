Комиссия по делам Европейского союза: необходимо пресечь незаконный ввоз мигрантов в ЕС

По словам председателя комиссии по делам Европейского союза Лийзы Пакоста, контрабандный провоз людей превратился в оружие, которым в числе прочих пользуется и Россия.

«На незаконный провоз мигрантов в Европу необходимо отреагировать. Также требуется модернизировать связанные с этим минимальные пенитенциарные требования, - сказала председатель. - Число незаконных пересечений мигрантами границы быстро выросло на 1/5. Преступный доход с этой деятельности в Европе исчисляется шестью миллиардами евро в год. Теперь в трудной ситуации оказались не только государства Средиземного моря, но и наш регион, граничащий с Россией и Беларусью, откуда также идут мигранты».

Пакоста подчеркнула, что укрепление Европола важно и для того, чтобы бороться с нарушением установленных в отношении России санкций. «Мы единогласно дали разрешение Европолу заниматься и этой новой темой. Но у государств-членов должно сохраняться право самостоятельно вести пенитенциарную политику», - отметила председатель.

Пакоста отметила, что предложенные в директиве сроки давности не соответствуют нашему Пенитенциарному кодексу. Также мы выступаем за бо́льшую свободу слова в части принуждения к незаконному пересечению границы: «Согласно действующей формулировке, получается, что наказание могут понести и люди, которые из гуманитарных соображений просят принять беженцев в другом государстве. Таким образом, мы имеем конфликт со свободой слова. Директиву необходимо дополнительно доработать».