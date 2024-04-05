Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об очередной жертве мошенничества, а также о конфликте, в ходе которого мужчина ударил ножом сожительницу. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об обрушенном потолке на кухне в многоквартирном доме в Кохтла-Ярве и о том, как дымовой датчик помог спасти жизнь.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Напуганная жертва мошенничества, обрушение потолка на кухне, дымовой датчик, спасший жизнь
Насилие
4 апреля поступило сообщение, что 29-летний мужчина напал на свою 34-летнюю жену в многоквартирном доме в Ласнамяэ. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Присутствовали также дети. Мужчина был арестован полицией.
4 апреля поступило сообщение, что в многоквартирном доме на Нарвском шоссе в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на свою 49-летнюю сожительницу.
4 апреля в одном из домов в Виймси 60-летний мужчина напал на 35-летнюю женщину.
4 апреля поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Раэ в Палдиски произошел конфликт, в ходе которого 58-летний мужчина ударил ножом 54-летнюю сожительницу. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан полицией.
3 апреля в волости Люганузе мужчина избил знакомую ему 67-летнюю женщину во время ссоры.
В полицию поступило сообщение, что 4 апреля 34-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу в деревне Кергу волости Пыхья-Пярнумаа.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
4 апреля несовершеннолетний ребенок забыл свой мобильный телефон Samsung на автобусной остановке на улице Юули в Нарве, откуда он был украден. Ущерб составил 300 евро.
Мошенничество
Женщина из Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил якобы оператор связи и сообщил о подозрительных транзакциях на ее счету, и что у нее исчезло 1500 евро. Женщине сказали, что для решения проблемы ей нужно поехать в Таллинн, снять деньги со своего счета и передать их некому неизвестному молодому человеку. Женщина, испугавшись, сделала это. На следующий день она попыталась сделать то же самое, но сотрудник банка отказался выдать ей деньги. Женщина вернулась домой и сообщила в полицию о возможном случае мошенничества. Точные обстоятельства и ущерб будут установлены в ходе уголовного расследования.
4 апреля жительница Нарвы получила телефонный звонок от мошенников, представившихся сотрудниками предприятия связи, центрального банка и Полиции безопасности, по словам которых женщина должна была помочь им поймать мошенников. Для этого ей было предложено пойти в офис своего домашнего банка, снять 10 000 евро наличными и отправить их через почтомат Omniva. Ее попросили пойти в офис своего банка, снять 10 000 евро наличными и переслать их с помощью посылочного автомата Omniva. Женщина последовала инструкциям и тем самым отдала мошенникам крупную сумму денег. Полиция выяснит обстоятельства дела о мошенничестве в рамках уголовного производства.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина Израиля, одного гражданина Сербии, одного гражданина России и одного гражданина Украины.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожары
4 апреля в 21:09 в Центр тревоги поступило сообщение о задымленной лестничной клетке на улице Лина в Пыхья-Таллинне. Это произошло из-за пригоревшей еды. Спасатели устранили опасность, проветрили помещения и провели разъяснительную работу с хозяином квартиры.
4 апреля в 12:12 спасатели отправились в поселок Куусалу волости Куусалу, чтобы потушить оставленный без присмотра костер, горевший вдоль лесной дороги.
4 апреля в 22:41 в Центр тревоги поступило сообщение, что в одном из жилых домов на Рижском шоссе в Пярну слышен сигнал дымового датчика, и жители обнаружили дым, идущий из-под двери одной из квартир. По прибытии спасателей один из подъездов пятиэтажного дома был заполнен дымом, и была обнаружена квартира, наполненная дымом. Спасатели в противодымном снаряжении вошли в квартиру и нашли в спальне мужчину без сознания, которого вынесли наружу. Пострадавшего увезла скорая помощь. Очаг возгорания был обнаружен на полу гостиной, где загорелся ковер, который был потушен. Предположительно, причиной пожара, угрожающего жизни, стало неосторожное курение пострадавшего.
ДТП
В 15:15 спасатели отправились в деревню Кику волости Кадрина (Ляэне-Вирумаа), где произошла авария между двумя автомобилями. В результате ДТП никто не пострадал. Спасатели устранили риск возгорания транспортных средств и освободили дорогу.
Прочее
5 апреля в 8:28 спасатели отправились в деревню Арувалла волости Раэ, где удалили опасные сосульки с виадука.
4 апреля в 9:30 спасатели отправились в многоквартирный дом на улице Л.Койдула в Ярвеском районе Кохтла-Ярве, где, по словам заявителя, на кухне одной из квартир на первом этаже обрушился потолок. На месте спасатели установили, что обрушился подвесной потолок, но несущая часть перекрытия осталась цела. Жителей верхних квартир эвакуировали, проверили и другие квартиры, но угрозы в них не обнаружили. Вызванные специалисты городской управы не разрешили оставаться в верхних квартирах, а для жителя нижней квартиры подыскали альтернативное жилье. С дальнейшим расследованием занимались специалисты горуправы и председатель квартирного товарищества.
4 апреля в 12:49 спасатели прибыли на помощь на улицу Юласе в поселке Пярну-Яагупи, чтобы помочь пожилой женщине, которая упала дома и оказалась не в состоянии самостоятельно подняться. Спасатели открыли дверь таким образом, чтобы ее можно было впоследствии запереть. Женщину подняли на кровать, дальнейшей ее уходом занялась скорая помощь.