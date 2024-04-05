СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Напуганная жертва мошенничества, обрушение потолка на кухне, дымовой датчик, спасший жизнь

Насилие

4 апреля поступило сообщение, что 29-летний мужчина напал на свою 34-летнюю жену в многоквартирном доме в Ласнамяэ. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Присутствовали также дети. Мужчина был арестован полицией.

4 апреля поступило сообщение, что в многоквартирном доме на Нарвском шоссе в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на свою 49-летнюю сожительницу.

4 апреля в одном из домов в Виймси 60-летний мужчина напал на 35-летнюю женщину.

4 апреля поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Раэ в Палдиски произошел конфликт, в ходе которого 58-летний мужчина ударил ножом 54-летнюю сожительницу. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан полицией.

3 апреля в волости Люганузе мужчина избил знакомую ему 67-летнюю женщину во время ссоры.

В полицию поступило сообщение, что 4 апреля 34-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу в деревне Кергу волости Пыхья-Пярнумаа.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кража

4 апреля несовершеннолетний ребенок забыл свой мобильный телефон Samsung на автобусной остановке на улице Юули в Нарве, откуда он был украден. Ущерб составил 300 евро.

Мошенничество