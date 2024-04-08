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Жительница Сууре-Ляхтру о матери, бросившей новорожденного: она была сумасшедшей, творила такое, на что другие не способны

Kuuuurija
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Хевели из Сууре-Ляхтру.
Хевели из Сууре-Ляхтру. Фото: Kaader «Kuuuurija» saatest

Kuuuurija отправились в Сууре-Ляхтру под Хаапсалу, где в начале февраля произошел ужасающий случай: собака принесла во двор тело новорожденного.

И хотя полиция обыскала каждый уголок в этом районе, долгое время оставалось неясным, кто является матерью брошенного ребенка. В середине марта в СМИ прогремела новость: подозреваемую задержали в Марокко. Сейчас известно, что речь идет о 30-летней жительнице Сууре-Ляхтру.

Kuuuurija решила узнать, что о произошедшем думают жители Сууре-Ляхтру. Имя женщины, бросившей ребенка, уже не секрет, и все знают, с кем произошла эта история.

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