Kuuuurija отправились в Сууре-Ляхтру под Хаапсалу, где в начале февраля произошел ужасающий случай: собака принесла во двор тело новорожденного.
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Жительница Сууре-Ляхтру о матери, бросившей новорожденного: она была сумасшедшей, творила такое, на что другие не способны
И хотя полиция обыскала каждый уголок в этом районе, долгое время оставалось неясным, кто является матерью брошенного ребенка. В середине марта в СМИ прогремела новость: подозреваемую задержали в Марокко. Сейчас известно, что речь идет о 30-летней жительнице Сууре-Ляхтру.