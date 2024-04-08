ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Как выжить на 150 евро?»: жители Эстонии рассказали, как экономический кризис, рост цен и налогов повлияли на их жизнь

Светлана

педагог, на данный момент безработная, 49 лет

Светлана. Фото: Илья Смирнов

В нашей семье не могу сказать, что пришлось что-то сильно менять. Может, только чуть чаще стали обращать внимание на скидки. А так мы всегда старались экономить.

Безработица в Ида-Вирумаа такая высокая, поскольку многие не владеют государственным языком и не могут себя реализовать. В моем окружении никто недавно не терял работы и не испытывал трудностей с поиском новой. Я сейчас не работаю, но это связано с личным выбором, с семейными обстоятельствами.

Налоги, конечно, растут. Но налог на подслащенные напитки ни на меня, ни на мою семью никак не повлияет. А поправить здоровье населения такой налог навряд ли сможет: те, кто не может без этих напитков, все равно будут их покупать.

Но к повышению налогов я отрицательно отношусь. Хоть и зарплата растет, но и налоги, и цены растут, которые всю эту прибавку и сжирают.

Константин

пенсионер, предприниматель в сфере торговли, 68 лет

Константин. Фото: Илья Смирнов

Конечно, все это на нас сказывается. Например, в магазин теперь реже ходим, больше времени тратим на выбор товара. Чаще покупаем те продукты, срок годности которых уже истекает, поскольку на них скидка. Выбор всегда идет в пользу более дешевого товара, например, латвийские молочные продукты дешевле, чем эстонские.