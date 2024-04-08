В Эстонии цены продолжают расти значительно быстрее, чем в соседних странах и в целом по еврозоне. В условиях тяжелого экономического кризиса повышаются и налоги. Растет число безработных: наиболее высокий уровень по-прежнему в Ида-Вирумаа (13,8 процентов, или 7940 безработных). Наблюдается и резкий скачок краж и ограблений. Rus.Postimees вышел на улицы Кохтла-Ярве, чтобы узнать, как все это сказывается на жизни людей.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Как выжить на 150 евро?»: жители Эстонии рассказали, как экономический кризис, рост цен и налогов повлияли на их жизнь
Виктор
пенсионер, 75 лет
Цены, конечно, растут. Мы с женой пенсионеры, поэтому наша жизнь не сильно изменилась, разве только здоровье иногда подводит. У меня 50 лет стажа, работал в шахте, поэтому пенсия нормальная. Повышение тоже немного поможет.
Поэтому пока пенсию платят, жить можно, а вот если случится пенсионный кризис, тогда беда будет. А он может случиться. Посмотрите, сколько производств закрывается. Половину уже закрыли, а пенсию платить с чего-то же надо.
Рост налогов, конечно, и мы замечаем, и все становится дороже. Автоналог меня тоже затронет, поэтому, наверное, придется избавиться от нашей старой машины, ей уже 40 лет. Другую покупать нет смысла, лучше уж тогда на велосипеде, здоровье крепче будет.
Юлия
детский тренер, 50 лет
На меня экономический кризис никак существенно не повлиял. Разве только меньше стали в выходные дни тратить на развлечения и отдых, например, на поездки в спа. В магазины каждый раз приходишь и удивляешься: цены растут как на дрожжах. Иногда, конечно, ищем товары подешевле.
Сложно сказать, почему в Ида-Вирумаа такая высокая безработица. За последнее время в моем окружении только один человек терял работу, и то это было в Таллинне. А так, я считаю, что тот, кто хочет, найдет работу.
Рост уровня криминала и краж я бы не связывала с экономическим спадом, думаю, что это отчасти связано с ростом числа приезжих. Я лично не ощущаю, что уровень криминала как-то вырос, но мои знакомые, у которых есть дачи, боятся, что зимой, пока они туда не приезжали, что-нибудь случилось и их обокрали. Но пока еще ни разу не слышала о реальном случае кражи.
Дмитрий
менеджер по продажам, 39 лет
В моей жизни, честно говоря, ничего не изменилось. Но некоторые корректировки в свои расходы пришлось внести. Например, меньше стали ходить в ресторан. По мелочи кризис повлиял, но несущественно.
К повышению налогов отношусь крайне негативно. На все сразу поднимать налоги - это все-таки слишком, надо было налоги повышать постепенно. Стоило также предварительно сделать анализ, как это повлияет на разные группы населения. У людей-то разные доходы: на кого-то это будет сильно влиять.
Я не верю, что налог на подслащенные напитки как-то поможет улучшить здоровье людей. На мой взгляд, в этом вопросе нужен другой подход: допустим, больше выделять денег на спортивные кружки для детей. Я знаю, что и сейчас есть дотации, выделяются определенные суммы на конкретные регионы, но, мне кажется, этого недостаточно. Если бы был такой подход, возможно, это бы и улучшило ситуацию, а налог на сахар не поможет. Люди ели его, едят и будут есть. Думаю, что налог только усугубит ситуацию.
Что касается уровня безработицы, так я сам из Ляэне-Вирумаа, и у меня есть знакомый, который с образованием ИТ-техника искал работу полгода и нашел только в Ида-Вирумаа, в Йыхви. Он владеет и эстонским, и русским - и то так долго искал, и теперь приходится ему ездить на работу из одного уезда в другой.
Светлана
педагог, на данный момент безработная, 49 лет
В нашей семье не могу сказать, что пришлось что-то сильно менять. Может, только чуть чаще стали обращать внимание на скидки. А так мы всегда старались экономить.
Безработица в Ида-Вирумаа такая высокая, поскольку многие не владеют государственным языком и не могут себя реализовать. В моем окружении никто недавно не терял работы и не испытывал трудностей с поиском новой. Я сейчас не работаю, но это связано с личным выбором, с семейными обстоятельствами.
Налоги, конечно, растут. Но налог на подслащенные напитки ни на меня, ни на мою семью никак не повлияет. А поправить здоровье населения такой налог навряд ли сможет: те, кто не может без этих напитков, все равно будут их покупать.
Но к повышению налогов я отрицательно отношусь. Хоть и зарплата растет, но и налоги, и цены растут, которые всю эту прибавку и сжирают.
Константин
пенсионер, предприниматель в сфере торговли, 68 лет
Конечно, все это на нас сказывается. Например, в магазин теперь реже ходим, больше времени тратим на выбор товара. Чаще покупаем те продукты, срок годности которых уже истекает, поскольку на них скидка. Выбор всегда идет в пользу более дешевого товара, например, латвийские молочные продукты дешевле, чем эстонские.
Повышение пенсии, конечно, поможет, вот только одной рукой дают, другой отбирают. Цены на все растут, и топливо все дороже. В итоге дают меньше, чем забирают. Бюджет страны на налоги не поднимешь, как хотят в правительстве. Только промышленность может поднять, но где у нас производство? С чего оно вдруг возьмется? Я часто бываю в лесах, у нас все вырубается, видимо, надеются за счет леса компенсировать, но лес растет 80-90 лет. Конечно, сажают елочки, это радует, пусть хоть будущему поколению достанутся.
Налог на сахар - вообще глупость. Смотрят на Европу, но там налог подняли и он идет на улучшение медицинского обслуживания, а у нас идет в казну правительства. Это неправильно. Если правительство хочет поднять налог, чтобы люди меньше пили напитки с сахаром, тогда и используйте полученные от налога деньги непосредственно на улучшение здоровья людей.
Я лично не замечал, чтобы уровень преступности вырос. В торговле всегда сталкиваются с попытками краж, но каких-то существенных изменений за последнее время не было.
Маргарита
пенсионерка, председатель КТ, 60 лет
Рост цен все заметили. Отказываться от чего-то нам не пришлось, но нестабильная ситуация в мире, конечно, влияет.
Я пенсионерка по состоянию здоровья, также я председатель квартирного товарищества, муж тоже пенсионер, поэтому у нас стабильный нормальный доход.
Я с 2008 года председатель товарищества, и, если сравнивать с Таллинном, реновация в нашем доме такая же, как и там. Отопление у нас самое дороге было 1,16 евро за квадратный метр. Какого-то резкого скачка цен на коммунальные услуги в нашем доме не было, в соседнем слышала жалобы.
Рост пенсии с апреля навряд ли сильно на нас повлияет, у мужа и так хорошая пенсия: все-таки 30 лет стажа работы в шахте. Если кто-то жил в России и не учли их стаж, они получают всего 50 евро от России, у меня есть такая знакомая. Им, да, тяжело. А у нас все-таки ситуация получше: мне - 60 лет, мужу - 64 года, мы в Эстонии учились, работали и нам все вошло в стаж. Поэтому мы не жалуемся и не ощущаем на себе последствий кризиса.
Андрей
сварщик, временно безработный, 39 лет
Как повлиял кризис? 25 лет отработал сварщиком, а зубы сделать не на что. В Эстонии плохие условия труда, бывает, что даже ни душевой, ни туалета. Я работал раньше за границей, там хотя бы человеческие условия.
На данный момент я получаю пенсию по состоянию здоровья. Все печально, пенсии этой всего 500 евро, все счета оплатишь - и как на 150 евро выжить? А у меня еще специальная диета по здоровью, надо покупать морских гадов, чтобы печени было легче. Плюс кучу таблеток нужно покупать. Я не знаю, как жить, хоть на паперти с протянутой рукой стой.