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Цена на нефть достигла нового максимума

rus.postimees.ee
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Автозаправка.
Автозаправка. Фото: Marko Saarm

Атаки беспилотников в России, волнения на Ближнем Востоке и высокий потребительский спрос подняли цены на нефть до самого высокого уровня за последние месяцы, пишет dv.ee.

Фьючерсы на нефть марки Brent с начала года подорожали на 18% и превысили 90 долларов за баррель впервые с октября прошлого года.

Аналитики Bank of America считают, что цены на нефть марки Brent могут достигнуть пика в 95 долларов за баррель этим летом, указывая на относительно низкие запасы в США, Европе и Азии.

Рост цен на нефть и другое сырье в определенной степени отражает неожиданную силу мировой экономики. Растущие потребности в энергии также опережают появление более чистых источников энергии, в результате чего ископаемое топливо заполняет недостающий пробел.

Читайте подробнее на dv.ee.

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