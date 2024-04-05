Согласно подтверждению Государственной прокуратуры, генеральный прокурор Андрес Пармас не проинформировал Министерство юстиции о двух побочных действиях, о которых необходимо сообщать согласно статье 30 Закона о прокуратуре.
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Генпрокурор Пармас нарушил закон, не уведомив Минюст о двух побочных действиях
Этот раздел ограничивает деятельность генерального прокурора на других должностях и предусматривает, что он должен немедленно уведомить министра, ответственного за данную сферу, в письменной форме, если занят или намеревается заниматься деятельностью, выходящей за рамки своих служебных обязанностей.