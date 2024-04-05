Генпрокурор Пармас нарушил закон, не уведомив Минюст о двух побочных действиях

Этот раздел ограничивает деятельность генерального прокурора на других должностях и предусматривает, что он должен немедленно уведомить министра, ответственного за данную сферу, в письменной форме, если занят или намеревается заниматься деятельностью, выходящей за рамки своих служебных обязанностей.

По словам представителя Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас, при вступлении в должность генеральный прокурор Андрес Пармас сообщил министру юстиции, что хотел бы продолжать работать преподавателем на юридическом факультете Тартуского университета по 3 часа в неделю и пообещал, что это не повлияет на выполнение его основных обязанностей.