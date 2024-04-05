Большинство преступных сетей в Европе прикрываются легальным бизнесом

Около 86 процентов крупных преступных формирований, работающих в Европе, прикрывают свою деятельность «легальными деловыми структурами» - в первую очередь, в сфере строительства, недвижимости, а также логистики и гостиничного бизнеса.

Такие выводы содержатся в докладе Европола, где впервые была проанализирована информация о 821 преступном формировании в Европе.

Этот объемный документ был представлен в пятницу, 5 апреля, в Гааге. Указывается, что сфера преступной деятельности банд, оказавшихся в сфере внимания авторов доклада, охватывает широкий спектр - от продажи дурманящих препаратов до торговли людьми.

Основной деятельностью большинства банд, однако, является наркобизнес, следует из документа, а главными «площадками» для него - Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Испания.

Между тем за пределами Европы «координирующим центром» для подобных преступных формирований, в последнее время выступает Дубай.

Прикрытие - через недвижимость и ночные клубы

Что касается использования законного бизнеса как прикрытия для преступной деятельности, то, согласно докладу Европола, для отмывания денег особенно часто прибегают к сделкам с недвижимостью, а торговля людьми, продажа наркотиков и осуществление шантажа, как правило, связаны с работой ночных клубов.

«Этот картографический отчет является одним из ключевых результатов председательства Бельгии в Совете Европейского Союза, который решительно поддержал усилия Европола в этом направлении. Он станет важным инструментом для дальнейшей борьбы с организованной преступностью, которая является одним из главных приоритетов ЕС, как указано в недавней «дорожной карте», представленной Европейской комиссией», - подчеркивается на сайте Европола.