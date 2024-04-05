Таллинн в сотрудничестве со Спасательным департаментом продолжают реализацию проекта «Сделаем дома безопасными», направленного на малообеспеченных горожан. В этом году запланировано повысить уровень пожарной безопасности 22 жилых помещений.
В этом году Таллинн и Спасательный департамент повысят уровень пожарной безопасности 22 жилых помещений
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, Таллинн в сотрудничестве со Спасательным департаментом с 2018 года реализует специальный проект, направленный на повышение пожарной безопасности жилых помещений, совместно оплачивая расходы на его проведение.
«Мы помогли испытывающим финансовые трудности горожанам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям и людям с особыми потребностями. На данный момент в Таллинне в рамках проекта повышена пожарная безопасность 176 домов и квартир. В этом году соответствующие работы пройдут еще в 22 домах - будет сделан ремонт электросетей и отопительных систем, прочищены дымоходы, установлены специальные дымовые датчики для слабослышащих людей. Общая стоимость проекта в этом году составит около 110 150 евро, из которых Спасательный департамент выделит на эти цели 56 150 евро, а город - 54 000 евро», - сказала Бешкина
Список участвующих в проекте «Сделаем дома безопасными» жилых помещений составляется на основании заявлений, поступивших в местное самоуправление, и проведенных Спасательным департаментом осмотров. В этом году пожарная безопасность будет повышена в шести жилых помещениях в Нымме и Кристийне, в трех - в Кесклинне и Пыхья-Таллинне, в двух - в Ласнамяэ и по одному в Хааберсти и Пирита.
Горожанин, в доме которого будут проводиться работы, должен быть зарегистрирован в качестве владельца недвижимости и, согласно данным регистра народонаселения, проживать там же. Также получить пособие может человек, который как минимум три года живет на жилплощади, принадлежащей его близкому родственнику или свойственнику, если они могут это письменно подтвердить.
Целевой аудиторией проекта «Сделаем дома безопасными» являются семьи, испытывающие трудности финансового характера, семьи с детьми (прежде всего многодетные семьи), люди с особыми потребностями и пожилые (прежде всего одинокие пожилые люди). В качестве исключения в проекте могут участвовать люди, в семье которых недавно произошло событие, повлиявшее на ее финансовое положение, например, случившийся недавно пожар.
Пособие выделяется на ремонт имеющихся топочных камер и устройств, а также их снос и строительство и/или установку новых камер и устройств, на услугу по чистке дымохода, на установку дымовых датчиков и датчиков угарного газа, приобретение огнетушителей и других средств для тушения огня, а также на ремонт электросетей, ремонт и замену газовых устройств, на заказ экспертной оценки, а также на применение специальных решений (например, невозгораемое постельное белье, датчик температуры, системы оповещения для людей с особыми потребностями).
В 2023 году в рамках проекта «Сделаем дома безопасными» был повышен уровень пожарной безопасности 26 домов. Общая стоимость проекта тогда составила 135 996 евро, из которых Спасательный департамент выделил 70 808 евро, а город - 65 189 евро.
Спасательный департамент предлагает людям консультирование, целью которого является совместный с собственником осмотр жилья на предмет пожарной безопасности и последующие рекомендации. О необходимости в услуге можно сообщить в департамент по номеру 1247 или в местное самоуправление.