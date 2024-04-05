В этом году Таллинн и Спасательный департамент повысят уровень пожарной безопасности 22 жилых помещений

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, Таллинн в сотрудничестве со Спасательным департаментом с 2018 года реализует специальный проект, направленный на повышение пожарной безопасности жилых помещений, совместно оплачивая расходы на его проведение.

«Мы помогли испытывающим финансовые трудности горожанам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям и людям с особыми потребностями. На данный момент в Таллинне в рамках проекта повышена пожарная безопасность 176 домов и квартир. В этом году соответствующие работы пройдут еще в 22 домах - будет сделан ремонт электросетей и отопительных систем, прочищены дымоходы, установлены специальные дымовые датчики для слабослышащих людей. Общая стоимость проекта в этом году составит около 110 150 евро, из которых Спасательный департамент выделит на эти цели 56 150 евро, а город - 54 000 евро», - сказала Бешкина

Список участвующих в проекте «Сделаем дома безопасными» жилых помещений составляется на основании заявлений, поступивших в местное самоуправление, и проведенных Спасательным департаментом осмотров. В этом году пожарная безопасность будет повышена в шести жилых помещениях в Нымме и Кристийне, в трех - в Кесклинне и Пыхья-Таллинне, в двух - в Ласнамяэ и по одному в Хааберсти и Пирита.