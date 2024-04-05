Автомобильный налог: Гроссю придется заплатить более 40 000 евро за старые машины со своей коллекции

В правление MTÜ Kehala входят отец и сын Олег и Георг Гроссь. Их коллекция старинных автомобилей состоит из автомобилей и мотоциклов советских времен, которые выставлены в штаб-квартире OG Elektra недалеко от поселка Лепна.

Все автомобили находятся в хорошем состоянии, исправны, зарегистрированы и имеют действующий техосмотр, но по дорогам не ездят. Олег Гроссь сказал, что это его страсть и желание - собирать именно такие автомобили, а не «старый хлам», на который нет документов.