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Автомобильный налог: Гроссю придется заплатить более 40 000 евро за старые машины со своей коллекции

Айвар Ояперв
, журналист
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Олегу и Георгу Гроссям принадлежит около 60 автомобилей, представляющих историческую ценность.
Олегу и Георгу Гроссям принадлежит около 60 автомобилей, представляющих историческую ценность. Фото: Marianne Loorents

На сегодняшний день во владении НКО Kehala находятся 58 старых автомобилей, имеющих музейную ценность. Если Закон об автомобильном налоге примут в предлагаемой на данный момент форме, НКО придется платить за эти машины более 40 000 евро в год.

В правление MTÜ Kehala входят отец и сын Олег и Георг Гроссь. Их коллекция старинных автомобилей состоит из автомобилей и мотоциклов советских времен, которые выставлены в штаб-квартире OG Elektra недалеко от поселка Лепна.

Все автомобили находятся в хорошем состоянии, исправны, зарегистрированы и имеют действующий техосмотр, но по дорогам не ездят. Олег Гроссь сказал, что это его страсть и желание - собирать именно такие автомобили, а не «старый хлам», на который нет документов.

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