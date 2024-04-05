На сегодняшний день во владении НКО Kehala находятся 58 старых автомобилей, имеющих музейную ценность. Если Закон об автомобильном налоге примут в предлагаемой на данный момент форме, НКО придется платить за эти машины более 40 000 евро в год.
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Автомобильный налог: Гроссю придется заплатить более 40 000 евро за старые машины со своей коллекции
В правление MTÜ Kehala входят отец и сын Олег и Георг Гроссь. Их коллекция старинных автомобилей состоит из автомобилей и мотоциклов советских времен, которые выставлены в штаб-квартире OG Elektra недалеко от поселка Лепна.