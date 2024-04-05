Департамент транспорта: избегайте поездок в зимних условиях на летней резине

Во второй половине дня в пятницу над Эстонией по диагонали пролегает зона снежных облаков, из-за которой сильные снегопады и мокрый снег идут на севере страны, в Вирумаа и в районе Тарту. Осадки ухудшают видимость и делают дороги скользкими от покрывающего их слоя снега и слякоти.

Температура на поверхности дорог околонулевая. Условия на дорогах быстро меняются, сохраняется вероятность ледяного дождя и гололедицы. В Пярнумаа и на островах условия мягче , потому что там идут дожди и температура на поверхности дорог плюсовая.

Вечером снежные облака пойдут над Эстонией на северо-восток, ночью местами пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. После полуночи осадки станут реже, по многим регионам возможны туманы. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

Департамент транспорта напоминает водителям, что перед началом поездки следует обязательно ознакомиться с условиями на дороге, и просит избегать поездок в зимних условиях с летними шинами.