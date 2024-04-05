В конце марта 67-летний Андрус Ансип (Партия реформ) направил коллегам по партии письмо, в котором заявил, что больше не хочет быть ни премьер-министром, ни комиссаром, ни евродепутатом. Он хочет быть дедушкой. Поэтому он не будет баллотироваться в Европарламент, хоть уже и сделал первые шаги в этом направлении.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Андрус Ансип: непопулярное правительство не может проводить непопулярные реформы
Журналист Юри Саар взял интервью у бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, который недавно объявил о своем решении не выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах в Европарламент. В качестве главной причины действующий евродепутат назвал желание больше времени посвятить семье, особенно внукам.
- В СМИ прозвучала громкая формулировка: «Ансип с треском захлопнул дверь в политику». Треск, может, и был слышен, но закрылась ли дверь?