ИНТЕРВЬЮ ⟩ Андрус Ансип: непопулярное правительство не может проводить непопулярные реформы

В конце марта 67-летний Андрус Ансип (Партия реформ) направил коллегам по партии письмо, в котором заявил, что больше не хочет быть ни премьер-министром, ни комиссаром, ни евродепутатом. Он хочет быть дедушкой. Поэтому он не будет баллотироваться в Европарламент, хоть уже и сделал первые шаги в этом направлении.