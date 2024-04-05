Пт, 5.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Эксперты бьют тревогу ⟩ Птичий грипп в Европе может перекинуться на людей

PM Tervis rus.postimees.ee
,
Copy
Одна из профилактических мер - возможная вакцинация домашней птицы.
Одна из профилактических мер - возможная вакцинация домашней птицы. Фото: Shutterstock

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) определили факторы, которые способствуют способности вирусов гриппа A (H5N1) эффективно распространяться среди людей, увеличивая их пандемический потенциал.

Птичий грипп в странах ЕС продолжает распространяться среди диких птиц, при этом официальные лица указывают на возможность массового распространения заболевания среди людей.

На этой неделе Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовало предупреждение, в котором отмечалось, что «наблюдается передача вируса между птицами и млекопитающими, особенно на зверофермах, где были зарегистрированы вспышки».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх