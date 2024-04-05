Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) определили факторы, которые способствуют способности вирусов гриппа A (H5N1) эффективно распространяться среди людей, увеличивая их пандемический потенциал.
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Эксперты бьют тревогу ⟩ Птичий грипп в Европе может перекинуться на людей
Птичий грипп в странах ЕС продолжает распространяться среди диких птиц, при этом официальные лица указывают на возможность массового распространения заболевания среди людей.