Эксперты бьют тревогу ⟩ Птичий грипп в Европе может перекинуться на людей

Птичий грипп в странах ЕС продолжает распространяться среди диких птиц, при этом официальные лица указывают на возможность массового распространения заболевания среди людей.

На этой неделе Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовало предупреждение, в котором отмечалось, что «наблюдается передача вируса между птицами и млекопитающими, особенно на зверофермах, где были зарегистрированы вспышки».