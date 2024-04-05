Британские ученые: астма разрушает клетки дыхательных путей, нужны новые лекарства

Одним из возможных превентивных средств может стать редкоземельный металл гадолиний, который помогает предотвратить приступ астмы при экспериментах с мышами. Однако ученые признают, что для того, чтобы убедиться в его безопасности и эффективности для людей, понадобятся еще годы исследований.

По словам директора британской благотворительной организации Asthma + Lung UK (она занимается исследованиеми астмы и легочных заболеваний и продвижением новых методов лечения) Саманты Уокер, это открытие открывает возможности для изучения новых вариантов лечения, которые крайне необходимы людям, страдающим астмой.

При этом она подчеркивает, что людям, страдающим астмой, следует неуклонно выполнять советы врачей и пользоваться прописанными лекарствами, и тогда жизнь многих из них не будет омрачена симптомами этого заболевания. А тем, у кого симптомы все же проявляются, важно своевременно обращаться к специалистам.

«Мы знаем, что есть много людей, для кого существующие лекарства от астмы работают не очень хорошо, поэтому так важно продолжать субсидировать подобные исследования, чтобы найти новые средства лечения, которые лучше справлялись бы с причинами, вызывающими приступы астмы», — говорит Саманта Уокер.

Фото: BBC

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Фото: BBC