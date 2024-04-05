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Эксперты: в Таллинне можно было бы построить легкое метро

rus.postimees.ee
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Метро. Иллюстративное фото.
Метро. Иллюстративное фото. Фото: Songquan Deng / Shutterstock.com

Группа экспертов и известных экономических деятелей выступила в пятницу с идеей строительства в Таллинне двух линий легкого метро. Одна линия могла бы проходить от Пальяссааре через центр города до волости Раэ, а другая - от Ласнамяэ через центр города до Ыйсмяэ и Мустамяэ, пишет ERR.

«Наша идея состоит в том, чтобы связать Таллинн в единое целое действительно экологичным и быстрым способом», -сказал член так называемой «группы по метрополитену» и координатор Министерства экономики и коммуникаций по проекту Rail Baltic Кристьян Кауниссааре в программе Uudis+ на Vikerraadio.

По мнению авторов идеи, легкое метро позволило бы добраться от Ыйсмяэ до Прийсле всего за 25 минут вместо 50, а от Каламая до волости Раэ - за 15 минут вместо 40. При этом предлагаемое ими решение не обязательно должно располагаться под землей.

Подробнее читайте на новостном портале ERR.

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