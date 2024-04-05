Эксперты: в Таллинне можно было бы построить легкое метро

«Наша идея состоит в том, чтобы связать Таллинн в единое целое действительно экологичным и быстрым способом», -сказал член так называемой «группы по метрополитену» и координатор Министерства экономики и коммуникаций по проекту Rail Baltic Кристьян Кауниссааре в программе Uudis+ на Vikerraadio.

По мнению авторов идеи, легкое метро позволило бы добраться от Ыйсмяэ до Прийсле всего за 25 минут вместо 50, а от Каламая до волости Раэ - за 15 минут вместо 40. При этом предлагаемое ими решение не обязательно должно располагаться под землей.