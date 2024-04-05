В пятницу 42-летний Янар был оправдан по обвинению в преследовании в Раквереском здании Вируского уездного суда. Суд констатировал, что выражения в переписке, которые обвиняемый использовал в адрес матери общего ребенка, носили тревожный характер, однако не содержали угроз.
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Суд постановил, что текстовые сообщения сами по себе не являются преследованием
После того, как в 2019 году закончилось совместное проживание пары из Ляэне-Вирумаа, пришлось решать и вопрос совместной опеки над ребенком.