Суд постановил, что текстовые сообщения сами по себе не являются преследованием

В пятницу 42-летний Янар был оправдан по обвинению в преследовании в Раквереском здании Вируского уездного суда. Суд констатировал, что выражения в переписке, которые обвиняемый использовал в адрес матери общего ребенка, носили тревожный характер, однако не содержали угроз.