Пт, 5.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Суд постановил, что текстовые сообщения сами по себе не являются преследованием

Сийм Михайлов
, журналист
Copy
Сообщения. Фото иллюстративное.
Сообщения. Фото иллюстративное. Фото: Postimees

В пятницу 42-летний Янар был оправдан по обвинению в преследовании в Раквереском здании Вируского уездного суда. Суд констатировал, что выражения в переписке, которые обвиняемый использовал в адрес матери общего ребенка, носили тревожный характер, однако не содержали угроз.

После того, как в 2019 году закончилось совместное проживание пары из Ляэне-Вирумаа, пришлось решать и вопрос совместной опеки над ребенком.

К сожалению, партнеры не смогли прийти к соглашению, и в какой-то момент 42-летний Янар настолько разозлился, что телефон матери общего ребенка был завален сообщениями. С октября по декабрь 2021 года мужчина отправил 81 сообщение, зачастую носившие оскорбительный и унизительный характер.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх