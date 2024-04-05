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КАКИЕ САНКЦИИ? ⟩ Состояния российских олигархов растет бешеными темпами

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Один из богатейших олигархов России Владимир Лисин вместе с Владимиром Путиным.
Один из богатейших олигархов России Владимир Лисин вместе с Владимиром Путиным. Фото: SERGEI ILNITSKY / AFP

Несмотря на тысячи санкций, введенных западными странами, в этом году всего за несколько месяцев российские миллиардеры стали богаче на 18,3 миллиарда долларов.

По индексу миллиардеров Bloomberg, в мировой список миллиардеров входит 25 российских олигархов, чье общее состояние с начала 2024 года за три месяца увеличилось на 18,293 миллиарда долларов. Самым богатым стал совладелец угольной компании SUEK и производителя удобрений Eurochem Андрей Мельниченко, который за три месяца увеличил свое состояние на 5,29 миллиарда долларов.

Заметно позади остался акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на 3,75 миллиарда долларов.

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