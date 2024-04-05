КАКИЕ САНКЦИИ? ⟩ Состояния российских олигархов растет бешеными темпами

По индексу миллиардеров Bloomberg, в мировой список миллиардеров входит 25 российских олигархов, чье общее состояние с начала 2024 года за три месяца увеличилось на 18,293 миллиарда долларов. Самым богатым стал совладелец угольной компании SUEK и производителя удобрений Eurochem Андрей Мельниченко, который за три месяца увеличил свое состояние на 5,29 миллиарда долларов.