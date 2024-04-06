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Самый большой двор в Кристийне будет благоустроен

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Проект реконструкции двора на Сыстра, 1а.
Проект реконструкции двора на Сыстра, 1а. Фото: Управа Кристийне.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, проект родился в сотрудничестве с жителями района и уже был представлен на обсуждение.

По заказу управы района Кристийне был составлен проект реконструкции территории по адресу ул. Сыстра, 1а, в рамках которого будут приведены в порядок дворы многоквартирных домов на ул. Сыстра, 3, 4 и 6.

«Интерес жителей к проекту очень высокий. Проект предусматривает большое разнообразие растений, которые будут украшать двор круглый год. В планах высадить лиственные и хвойные деревья, кустарники и многолетние растения, травы и цветы», – пояснил Рийбе.

Территория разделена на три части: большой двор, небольшой дворик и общественный сад. Большой двор состоит из трех зон: спортивной площадки и открытого тренажерного зала, зон отдыха и игровых площадок для детей разного возраста. В дворике поменьше будет более тихая и спокойная атмосфера. По проекту два двора соединены общественным садом, и на территории будет значительно больше зон для отдыха, некоторые из которых будут под навесом.

Проект готов, его авторы – Doomino Arhitektid OÜ и Positiivne Pinnavorm OÜ. После получения разрешения на строительство проект будет отправлен на дополнительную экспертизу, а затем будет проведен открытый конкурс по поиску застройщика. Начало строительства запланировано на вторую половину 2024 года. 

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