Самый большой двор в Кристийне будет благоустроен

По заказу управы района Кристийне был составлен проект реконструкции территории по адресу ул. Сыстра, 1а, в рамках которого будут приведены в порядок дворы многоквартирных домов на ул. Сыстра, 3, 4 и 6.

«Интерес жителей к проекту очень высокий. Проект предусматривает большое разнообразие растений, которые будут украшать двор круглый год. В планах высадить лиственные и хвойные деревья, кустарники и многолетние растения, травы и цветы», – пояснил Рийбе.

Территория разделена на три части: большой двор, небольшой дворик и общественный сад. Большой двор состоит из трех зон: спортивной площадки и открытого тренажерного зала, зон отдыха и игровых площадок для детей разного возраста. В дворике поменьше будет более тихая и спокойная атмосфера. По проекту два двора соединены общественным садом, и на территории будет значительно больше зон для отдыха, некоторые из которых будут под навесом.

Проект готов, его авторы – Doomino Arhitektid OÜ и Positiivne Pinnavorm OÜ. После получения разрешения на строительство проект будет отправлен на дополнительную экспертизу, а затем будет проведен открытый конкурс по поиску застройщика. Начало строительства запланировано на вторую половину 2024 года.