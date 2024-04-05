15-летний Николас покинул свой дом в Ласнамяэ в Таллинне 28 марта и до сих пор не вернулся. Также его близкие не получали о нем никакой информации за это время. Полиция проверила его возможное местонахождение, но, к сожалению, безрезультатно. Ранее мальчик уже пропадал аналогичным образом.
Полиция ищет пропавшего в Таллинне Николаса
Рост Николаса - около 176 см, он среднего телосложения. У него каштановые волосы и карие глаза. Вероятно, он одет в серую куртку, черные брюки и ботинки Nike.
Полиция просит всех, кто видел Николаса или знает, где он может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.