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Полиция ищет пропавшего в Таллинне Николаса

rus.postimees.ee
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Николас.
Николас. Фото: PPA

15-летний Николас покинул свой дом в Ласнамяэ в Таллинне 28 марта и до сих пор не вернулся. Также его близкие не получали о нем никакой информации за это время. Полиция проверила его возможное местонахождение, но, к сожалению, безрезультатно. Ранее мальчик уже пропадал аналогичным образом.

Рост Николаса - около 176 см, он среднего телосложения. У него каштановые волосы и карие глаза. Вероятно, он одет в серую куртку, черные брюки и ботинки Nike.

Полиция просит всех, кто видел Николаса или знает, где он может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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