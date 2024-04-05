Полиция ищет пропавшего в Таллинне Николаса

15-летний Николас покинул свой дом в Ласнамяэ в Таллинне 28 марта и до сих пор не вернулся. Также его близкие не получали о нем никакой информации за это время. Полиция проверила его возможное местонахождение, но, к сожалению, безрезультатно. Ранее мальчик уже пропадал аналогичным образом.