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Ценовое ралли на нефть продолжается, кризис на Ближнем Востоке дорого обойдется и потребителям в Эстонии

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Цены на топливо на заправке вечером 4 апреля.
Цены на топливо на заправке вечером 4 апреля. Фото: Lugeja foto

Цена на нефть марки Brent в пятницу поднялась до 91 доллара за баррель. С начала года нефть подорожала уже более чем на 20 процентов, особенно быстрый рост цен начался с середины марта.

Основными причинами роста цен являются геополитические напряженности и проблемы с поставками. Россия из-за украинских атак дронов временно потеряла до 15 процентов своей перерабатывающей мощности, а Иран обещал отомстить Израилю за ракетную атаку на консульство в Дамаске.

«Цены на нефть могут в краткосрочной перспективе вырасти еще больше, поскольку перспективы мировой экономики стали более позитивными. Однако продолжается дефицит поставок и растут геополитические риски», - сказали аналитики ANZ агентству Reuters. Их новый прогноз заключается в том, что цена на нефть марки Brent в течение трех месяцев поднимется до 95 долларов за баррель.

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