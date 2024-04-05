Ценовое ралли на нефть продолжается, кризис на Ближнем Востоке дорого обойдется и потребителям в Эстонии

Цена на нефть марки Brent в пятницу поднялась до 91 доллара за баррель. С начала года нефть подорожала уже более чем на 20 процентов, особенно быстрый рост цен начался с середины марта.
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Основными причинами роста цен являются геополитические напряженности и проблемы с поставками. Россия из-за украинских атак дронов временно потеряла до 15 процентов своей перерабатывающей мощности, а Иран обещал отомстить Израилю за ракетную атаку на консульство в Дамаске.