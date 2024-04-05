Ценовое ралли на нефть продолжается, кризис на Ближнем Востоке дорого обойдется и потребителям в Эстонии

Основными причинами роста цен являются геополитические напряженности и проблемы с поставками. Россия из-за украинских атак дронов временно потеряла до 15 процентов своей перерабатывающей мощности, а Иран обещал отомстить Израилю за ракетную атаку на консульство в Дамаске.

«Цены на нефть могут в краткосрочной перспективе вырасти еще больше, поскольку перспективы мировой экономики стали более позитивными. Однако продолжается дефицит поставок и растут геополитические риски», - сказали аналитики ANZ агентству Reuters. Их новый прогноз заключается в том, что цена на нефть марки Brent в течение трех месяцев поднимется до 95 долларов за баррель.