Канцлер права призвала к порядку: в магазинах не могут работать только кассы самообслуживания

Мадизе сказала, что в некоторых магазинах открыты только кассы самообслуживания, но многие люди с ограниченными возможностями могут делать покупки только в магазине рядом с домом и не могут пойти в магазин, где работают обычные кассы.

Канцлер права отметила, что кассы самообслуживания недоступны для многих людей с особыми потребностями. Например, кассой самообслуживания с сенсорным экраном, которая не подает и не принимает голосовые команды, не могут пользоваться слепые. Люди в инвалидных колясках не могут пользоваться кассой самообслуживания с экраном на уровне глаз стоящего человека.

Человеку, пользующемуся ходунками или костылем, трудно пробивать штрих-коды одной рукой - это может привести к падениям и травмам. Человек с ограниченными умственными способностями может запутаться в том, что написано на экране, не сможет найти нужную кнопку или, например, понять, как взвешивать товар.

Мадизе говорит, что местные самоуправления действительно обязаны оказывать помощь людям с ограниченными возможностями и помогать им с покупками, но, во-первых, это дорого, а во-вторых, делать все самостоятельно, в том числе и покупки, - это часть человеческого достоинства.

Канцлер права обратилась к эстонским сетям супермаркетов с просьбой пересмотреть свои методы работы, чтобы предотвратить ситуации, когда покупатели не могут купить продукты или другие товары первой необходимости, потому что в магазине работают только кассы самообслуживания.