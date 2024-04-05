В результате пожара в Ида-Вирумаа погиб человек

Прибывшие по тревоге на место происшествия спасатели обнаружили возгорание в одной из квартир.

Одного из жильцов удалось спасти. Чуть позже спасатели обнаружили в гостиной погибшую женщину.

Жителей других квартир срочно эвакуировали. К 17:16 распространение огня удалось ограничить, к 17:34 пожар был ликвидирован.

Причиной пожара могло стать неосторожное курение, однако более точные обстоятельства выяснятся в ходе дальнейшего разбирательства.

В работах по тушению участвовали спасательная команда Кохтла-Ярве и волонтеры-спасатели из Мяэтагузе.

В этом году в результате пожаров в Эстонии погибли 23 человека.