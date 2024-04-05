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В результате пожара в Ида-Вирумаа погиб человек

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Jürgen Puistaja

В пятницу, 5 апреля, в 16:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что сработали детекторы дыма в многоквартирном доме, расположенном на улице Пихлака в деревне Кийкла в волости Алутагузе.

Прибывшие по тревоге на место происшествия спасатели обнаружили возгорание в одной из квартир.

Одного из жильцов удалось спасти. Чуть позже спасатели обнаружили в гостиной погибшую женщину.

Жителей других квартир срочно эвакуировали. К 17:16 распространение огня удалось ограничить, к 17:34 пожар был ликвидирован.

Причиной пожара могло стать неосторожное курение, однако более точные обстоятельства выяснятся в ходе дальнейшего разбирательства.

В работах по тушению участвовали спасательная команда Кохтла-Ярве и волонтеры-спасатели из Мяэтагузе.

В этом году в результате пожаров в Эстонии погибли 23 человека.

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