В пятницу, 5 апреля, в 16:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что сработали детекторы дыма в многоквартирном доме, расположенном на улице Пихлака в деревне Кийкла в волости Алутагузе.
В результате пожара в Ида-Вирумаа погиб человек
Прибывшие по тревоге на место происшествия спасатели обнаружили возгорание в одной из квартир.
Одного из жильцов удалось спасти. Чуть позже спасатели обнаружили в гостиной погибшую женщину.
Жителей других квартир срочно эвакуировали. К 17:16 распространение огня удалось ограничить, к 17:34 пожар был ликвидирован.
Причиной пожара могло стать неосторожное курение, однако более точные обстоятельства выяснятся в ходе дальнейшего разбирательства.
В работах по тушению участвовали спасательная команда Кохтла-Ярве и волонтеры-спасатели из Мяэтагузе.
В этом году в результате пожаров в Эстонии погибли 23 человека.