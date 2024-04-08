В начале года Луукас Ильвес принял два оперативных решения, которые привлекли широкое внимание. Во вторник выяснилось, что он выдвинет свою кандидатуру от Партии реформ на выборах в Европарламент, а до этого он покинул пост вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций. Последнее событие породило всевозможные слухи, часть из которых была оформлена в виде развернутых статей, которые не понравились вовлеченным лицам.
- Так как же на самом выглядел ваш уход?
- Министр и канцлер предложили мне покинуть пост вице-канцлера.