Луукас Ильвес в четверг в таллиннском районе Каламая, на улице Валгевасе. Когда Андрус Ансип заявил, что больше не будет баллотироваться в Европарламент, Ильвесу понадобилось всего пару дней, чтобы оговорить с семьей возможный распорядок жизни на тот случай, если избиратели предоставят ему новую работу. Выдвинуть свою кандидатуру по списку Партии реформ Ильвесу предложил член Таллиннского городского собрания Пяртель-Пеэтер Пере.

В начале года Луукас Ильвес принял два оперативных решения, которые привлекли широкое внимание. Во вторник выяснилось, что он выдвинет свою кандидатуру от Партии реформ на выборах в Европарламент, а до этого он покинул пост вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций. Последнее событие породило всевозможные слухи, часть из которых была оформлена в виде развернутых статей, которые не понравились вовлеченным лицам.