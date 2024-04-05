ГАЛЕРЕЯ ⟩ Обрушившийся балкон в Ласнамяэ: проблема в коррозии крепежных элементов

К счастью, в момент обрушения ограждения балкона рядом никого не было и никто не пострадал.

«Если бы кто-то находился под балконом, он бы обязательно погиб, поэтому это очень опасная ситуация», - считает директор Института строительства и архитектуры Taltech Ярек Курнитски.

По его словам, коррозия металлических элементов крепления балконного ограждения «не может быть неожиданностью для квартирного товарищества».

Как предполагает Курнитски, их техническое состояние, вероятно, уже последние десять лет было неудовлетворительным, и это должно было привлечь внимание руководства квартирного товарищества в ходе проведения работ по реновации.

Согласно закону, квартирные товарищества обязаны обеспечить безопасность здания, в том числе проверять состояние элементов крепления фасадных панелей балконов, при необходимости проводить антикоррозионную обработку и усиление элементов крепления.

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«Регулярная проверка балконов и лоджий в многоквартирных домах крайне важна», - отметила ранее старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Ярек Курнитски, в свою очередь, указывает на то, что коррозия элементов крепления балконных панелей является типичной проблемой панельных многоквартирных домов не только в Ласнамяэ, но и в Мустамяэ и Ыйсмяэ.

В том же районе Ласнамяэ по адресу ул. Калевипоя, 17 аналогичный случай произошел десять лет назад, когда обрушилась панель балкона на четвертом этаже.

Субсидии на проведение аудита и приведение в порядок балконов в панельных многоэтажках могут предоставить городские власти, подробнее об этом на сайте Таллинна.