В Европе действуют несколько опасных преступных группировок из стран Балтии

В сфере контрабанды мигрантов выявлены 48 опасных группировок, похищениями людей для сексуального порабощения занимаются 18 группировок, еще 13 группировок в Европе занимаются контрабандой людей с целью использования их в качестве рабочей силы.

Кроме того, Европол пришел к выводу, что в большинстве наиболее опасных банд действуют как граждане ЕС, так и стран, не входящих в состав блока, при этом в каждой группировке есть представители двух-десяти государств.

Например, сети Восточной Европы с преступниками из стран Балтии часто имеют тесные связи с гражданами России. Руководство этими сетями может осуществлять представитель любой из этих национальностей.

Сети в основном активны в сферах контрабанды наркотиков (кокаин, марихуана и синтетические наркотики), отмывания денег, контрабанды табака и торговли людьми с целью их эксплуатации в качестве рабочей силы. Основными странами их деятельности являются Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Испания, Россия и Великобритания.

На 51 странице доклада Европол пришел к выводу, что стратегия преступных сетей заключается в том, чтобы проникнуть в мир законного предпринимательства с целью как сокрытия преступлений, так и легализации доходов, полученных преступным путем.

В докладе отмечается, что 86% наиболее опасных преступных группировок Европы используют законные структуры предпринимательской деятельности, из которых наиболее активно используются сектора строительства и недвижимости, размещения гостей и логистики.