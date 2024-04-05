В окрестностях Нью-Йорка произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в штате Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Нью-Йорка, сообщает BBC Russian.

Масштабы ущерба, нанесенного Нью-Йорку и прилегающим районам, не уточняются, в настоящий момент пожарная служба города оценивает последствия землетрясения.

Землетрясения на восточном побережье Америки случаются редко, и это самое мощное из тех, что произошли в Нью-Йорке за последние десятилетия.

В начале прошлого года в Буффало, штат Нью-Йорк, произошло землетрясение магнитудой 3,8.

При этом землетрясений такого масштаба, как нынешнее, на восточном побережье США не было уже 40 лет.

В 1983 году землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ньюкомбе на севере штата Нью-Йорк.