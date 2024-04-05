В Мурманской области на губернатора напали с ножом

В Апатитах Мурманской области мужчина с ножом напал на губернатора региона Андрея Чибиса.

Преступник подошел к чиновнику, когда тот выходил из ДК после встречи с местными жителями, и пырнул его ножом в живот, сообщило в четверг, 4 апреля, издание «Мурманский вестник».

Чибиса доставили в больницу. По данным СМИ, до этого он смог сам дойти до автомобиля.

Губернатора прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, заявил агентству ТАСС руководитель регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

Нападавший был задержан. Как пишут местные Telegram-каналы и СМИ, им оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. При задержании он был ранен в ногу.

После нападения возбудили уголовное дело

На допросе задержанный объяснил нападение личной неприязнью к губернатору, сообщил в пятницу, 5 апреля, Следственный комитет РФ, отметив, что Чибис и нападавший не были знакомы.

Следователи установили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений.

После нападения на Чибиса возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, говорится в сообщении прокуратуры Мурманской области.

Самое строгое наказание за это преступление - лишение свободы на срок до 20 лет.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования.

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