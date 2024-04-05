Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 апреля: задержана мафиозная группировка, пенсионеры возмущены вероломством правительства, чем удивляет Tallinn Music Week и как солнечное затмение влияет на животных
Сегодня в выпуске:
- Мафия бессмертна? Центральная криминальная полиция арестовала шестерых подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности. Чем занимались доморощенные мафиози и чем банда отличалась от себе подобных - в материале нашего корреспондента
- Это важно: Эстонская Православная Церковь Московского патриархата открестилась от слов патриарха о «священной войне»; почему такси из приложений опасны на дорогах и крупная пожива преступников в день Пасхи в США
- Правительство снова нарушило свое обещание: средняя пенсия будет облагаться налогом. Сколько средств в казну принесет это решение и как сами получатели пенсий оценивают такое вероломство политиков?
- В Таллинне стартовал международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week. Какие необычные музыкальные направления и группы выступят в столице в ближайшие дни, выясняла наш корреспондент.
- Это интересно: почему мыться следует не реже двух раз в неделю и в честь кого закатил вечеринку приют для животных в США
- 8-го апреля грядет полное солнечное затмение. Как на него реагируют дикие животные и обитатели зоопарков?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 5 апреля.