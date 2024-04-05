Футбольный союз мог принять решение об исключении из сборной Эстонии капитана Константина Васильева за 24 часа, но не сделал этого, отмечает журналист Postimees Вилле Арике.
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Журналист ⟩ Васильева уже пора бы изгнать из сборной Эстонии по футболу
Если в эстонском обществе вряд ли еще у кого-то остаются по поводу того, что Васильев больше не должен представлять национальную сборную, то Эстонский футбольный союз до сих пор не принял однозначного решения, пишет журналист Вилле Арике на страницах Postimees.