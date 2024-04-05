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Журналист ⟩ Васильева уже пора бы изгнать из сборной Эстонии по футболу

rus.postimees.ee
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Константин Васильев.
Константин Васильев. Фото: Madis Veltman

Футбольный союз мог принять решение об исключении из сборной Эстонии капитана Константина Васильева за 24 часа, но не сделал этого, отмечает журналист Postimees Вилле Арике.

Если в эстонском обществе вряд ли еще у кого-то остаются по поводу того, что Васильев больше не должен представлять национальную сборную, то Эстонский футбольный союз до сих пор не принял однозначного решения, пишет журналист Вилле Арике на страницах Postimees.

Константин Васильев прокомментировал военный конфликт между Украиной и Россией в спортивном подкасте Õhtuleht «Третий тайм», напоминает Арике, при этом капитан сборной Эстонии не пожелал занять чью-то сторону в конфликте.

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