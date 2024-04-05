Журналист ⟩ Васильева уже пора бы изгнать из сборной Эстонии по футболу

Если в эстонском обществе вряд ли еще у кого-то остаются по поводу того, что Васильев больше не должен представлять национальную сборную, то Эстонский футбольный союз до сих пор не принял однозначного решения, пишет журналист Вилле Арике на страницах Postimees.