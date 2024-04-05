Требуется лечение ⟩ У кота Ровера обнаружена ужасная рана

К сожалению, однажды вечером волонтер Pesaleidja обнаружил, что подбородок у Ровера окровавлен.

Первичный осмотр показал, что у кота под подбородком крайне болезненная рана.

Ровера немедленно отвезли в отделение неотложной помощи при ветеринарной клинике, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

По словам врачей, речь идет о вскрывшемся абсцессе, причину которого в данный момент трудно объяснить.

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Это может быть и рана после драки с другим котом, или любая другая травма.

В любом случае Роверу теперь необходимы двойные дозы антибиотиков и обезболивающих.

Предполагается, что счет за лечение Ровера составит порядка 150 евро. Для его оплаты требуются пожертвования.

Если вы хотите помочь вылечить замечательного кота Ровера, вы можете сделать это следующим образом:

Сделать единоразовое пожертвование можно, позвонив на специальную линию Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро, 900 9025 - стоимость звонка 25 евро, 900 0915 - стоимость звонка 15 евро, 900 0905 - стоимость звонка 5 евро. Пожалуйста, прослушайте весь приветственный текст, иначе пожертвование зачислено не будет! Пожертвования также можно перечислить непосредственно на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 LHV EE102200221063071211 Swedbank EE941010220247756220 SEB EE404204278613732108 Coop Pank EE351700017003105966 Luminor Пожалуйста, напишите «ROVER» в пояснении к платежу.