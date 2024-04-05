Недавно в приют Pesaleidja прибыли сразу несколько котов и кошек, в том числе и Ровер, который на первый взгляд казался здоровым.
Требуется лечение ⟩ У кота Ровера обнаружена ужасная рана
К сожалению, однажды вечером волонтер Pesaleidja обнаружил, что подбородок у Ровера окровавлен.
Первичный осмотр показал, что у кота под подбородком крайне болезненная рана.
Ровера немедленно отвезли в отделение неотложной помощи при ветеринарной клинике, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
По словам врачей, речь идет о вскрывшемся абсцессе, причину которого в данный момент трудно объяснить.
Это может быть и рана после драки с другим котом, или любая другая травма.
В любом случае Роверу теперь необходимы двойные дозы антибиотиков и обезболивающих.
Предполагается, что счет за лечение Ровера составит порядка 150 евро. Для его оплаты требуются пожертвования.
Если вы хотите помочь вылечить замечательного кота Ровера, вы можете сделать это следующим образом:
Сделать единоразовое пожертвование можно, позвонив на специальную линию Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро,
900 9025 - стоимость звонка 25 евро,
900 0915 - стоимость звонка 15 евро,
900 0905 - стоимость звонка 5 евро.
Пожалуйста, прослушайте весь приветственный текст, иначе пожертвование зачислено не будет!
Пожертвования также можно перечислить непосредственно на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 LHV
EE102200221063071211 Swedbank
EE941010220247756220 SEB
EE404204278613732108 Coop Pank
EE351700017003105966 Luminor
Пожалуйста, напишите «ROVER» в пояснении к платежу.