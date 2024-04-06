В пятницу, 5 апреля, утром в Таллинне в результате ДТП пострадала молодая женщина.
В Таллинне троллейбус сбил женщину на самокате
В 07.12 в Таллинне на перекрестке улицы Ристику и Палдиского шоссе произошло ДТП: 27-летняя женщина на самокате пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора и была сбита троллейбусом Ganz Solaris, за рулем которого был 60-летний мужчина, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Пострадавшая женщина была доставлена в больницу.