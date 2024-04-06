Городская управа Нарвы в четверг, 4 апреля, направило в Министерство образование и науки обращение, в котором описывает реальное положение дел в образовательных учреждениях города и готовности по внедрению плана перехода на эстонский язык обучения.
Дефицит педагогов, владеющих эстонским: Нарва отправила обращение в Министерство образования
В обращении подробно расписаны результаты анализа отдела культуры, который прошел в январе - феврале 2024 года. Наравне с этим дан отчет о шагах, предпринятых для подготовки к переходу на эстонский язык обучения, о текущей готовности нарвских детских садов и городских школ, и о самых больших проблемах и рисках, которые могут возникнуть в начале нового учебного года.
Идет активное изучение языка
Как заверяют в горуправе, в период с сентября 2023 по январь 2024 и по настоящий момент Нарва приняла все меры и рекомендации Министерства образования и науки по плану перехода образовательных учреждений на эстонский язык обучения. На сегодняшний день 48 школьных учителей и 44 воспитателя детских садов прошли языковые курсы, организованные Министерством образования и науки и Институтом эстонского языка; девять школьных учителей и 18 воспитателей детских садов продолжают изучение языка.
По мнению вице-мэра Мессурме Писаревой, на данный момент проделана большая работа. Окончательной картины пока нет, так как часть педагогов продолжает изучение языка.
В январе Нарвская городская управа провела ряд встреч с директорами детских садов, чтобы проанализировать текущее состояние готовности перехода детских садов на эстонский язык обучения, а также подготовить прогноз и спланировать кадровые потребности. Согласно прогнозу, осенью 2024 года в нарвских детских садах будет 109 групп, из них 27 ясельных и две слитные.
Что касается подготовки учителей, вице-мэр Мессурме Писарева считает, что картину надо рассматривать в целом, с учетом всех специалистов, которые будут работать с детьми и квалификационных требований к ним.
«В своих планах мы должны прежде всего исходить из цифр. На конец января педагогов с уровнем знания языка на С1 искали 13 из 27 ясельных групп. Также, по последним данным имеется только 85 сотрудников категории B2, то есть не хватает как минимум еще 24 сотрудников, владеющих языком на уровень B2, чтобы обеспечить каждую группу хотя бы одним специалистом с языковым сертификатом уровня В2. Такие цифры – серьезный вызов, учитывая общую картину», - добавляет Писарева.
Дефицит специалистов
Как перелает горуправа, однако еще более тревожная ситуация к началу следующего учебного года складывается в специализированных группах детских дошкольных учреждений. Поскольку квалификация, необходимая для воспитателей групп по работе с детьми с особыми потребностями включает в себя особые педагогические компетенции, то востребованность и поиск этих специалистов находятся в особой зоне риска.
Если до начала плана по переходу на эстонский язык обучения нехватка в специалистах по работе с детьми с особыми потребностями в детских садах и без того была острой, то по прогнозам Нарвской городской управы к 1 сентября 2024 года работу потеряют еще 13 специалистов поддержки, что усугубит общий дефицит спецпедагогов в детских садах в 22 человека (по прогнозам учебные учреждения будут испытывать дефицит логопедов на 9,5 места, 8 логопедов для спец групп, а также 3,5 спецпедагога и 1 психолога).
В школах также ощущается острая нехватка опорных специалистов. Согласно прогнозам 17 специалистов по поддержке из 32 работающих в настоящее время, не будут соответствовать квалификационным требованиям с 1 августа 2024.
В Паюской школе, которую посещают преимущественно ученики с особыми потребностями, ситуация с количеством квалифицированных учителей к сентябрю будет особенно сложной, так как до сих пор в школе выбирали учителей, которые действительно могут работать с детьми с особыми образовательными потребностями: по прогнозу Нарвской городской управы, ввиду несоответствия языковым требованиям 30 из 48 учителей школы Паю, скорее всего, не смогут продолжать преподавать уже с августа.
«Для работы с детьми с особыми потребностями кроме языковых и педагогических навыков нужны определенные социальные навыки и узкая квалификация и опыт, который педагоги накапливали годами посещая различные квалификационные курсы и применяя их на практике. Совершенно очевидно, что мы должны учитывать эти факторы и стараться сохранить имеющихся у нас специалистов и разработать план достижениями нашими специалистами необходимых требований по языку, исходящих из закона или дать время и возможность специалистам владеющих языком развить свои профессиональные компетенции», - комментирует вице-мэр Писарева.
Учителей уведомляют об увольнении
С марта школы и детские сады начали уведомлять о расторжении контрактов учителей, которые не соответствуют квалификационным требованиям, вступающим в силу с августа. Большинство образовательных учреждений параллельно с подготовкой к плану перехода и без того уже на протяжении нескольких месяце занимаются поиском и вербовкой специалистов, которые соответствуют квалификационным требованиям, и продолжат этим заниматься.
Статистика показывает, что дополнительное финансирование Министерства образования и науки для учителей из Ида-Вирумаа поддержало и мотивировало существующий в городе учительский ресурс, но это оказалось все равно недостаточно привлекательным для учителей из-за пределов Ида-Вирумаа. Возможно, частично по той причине, что ряда специалистов не хватает по всей Эстонии, независимо от региона.
«Несмотря на все сложности и прогнозы, разумеется речь не идет об отказе от реформы. Так вопрос не стоит. Нарвские учреждения образования будут продолжать прилагать все усилия для подготовки к переходу на обучение на эстонском языке. Учителя продолжат посещать языковые курсы, участвовать в программе языкового обмена, а многим педагогам предстоит сдать экзамены. Образовательные учреждения будут заниматься подбором персонала еще более активно. Однако на сегодняшний день очевидно, что всех вышеупомянутых мер будет все равно недостаточно, чтобы набрать такое большое количество учителей, - говорит Писарева. - Школам и детским садам нужна более глубокая и серьезная поддержка на государственном уровне, потому что нехватка специалистов в предстоящем учебном году будет наблюдаться по всей Эстонии».
По словам вице-мэра Мессурме Писаревой, в плане перехода есть моменты, которые можно было бы обсуждать. Например, языковые требования к предметникам и спецпедагогам – это всего лишь одна составляющая квалификационных требований, которые необходимы для обеспечения качественного образовательного и воспитательного процесса детских садах и школах. Этих специалистов на сегодняшний день и без того не хватает.
«Это реальность, с которой образовательная система города Нарвы, а возможно и не только, стоит сегодня лицом к лицу и требует не только диалога между самоуправлениями и государством, но еще и компромиссов. Город Нарва призывает министерство к диалогу по разработке плана решения возможной кризисной ситуации по предстоящей нехватке педагогов», - отмечает вице-мэр.
В конце своего обращения Нарвская горуправа отмечает, что есть и хорошие тенденции. По всем прогнозам, 1 и 4 классы школ готовы приступить к обучению на эстонском языке в предстоящем учебном году. В этом направлении работа ведется по-прежнему активно. Не все вопросы еще решены, но прогноз выглядит перспективным, заверяет городская власть.