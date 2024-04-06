Дефицит педагогов, владеющих эстонским: Нарва отправила обращение в Министерство образования

В Паюской школе, которую посещают преимущественно ученики с особыми потребностями, ситуация с количеством квалифицированных учителей к сентябрю будет особенно сложной, так как до сих пор в школе выбирали учителей, которые действительно могут работать с детьми с особыми образовательными потребностями: по прогнозу Нарвской городской управы, ввиду несоответствия языковым требованиям 30 из 48 учителей школы Паю, скорее всего, не смогут продолжать преподавать уже с августа.

«Для работы с детьми с особыми потребностями кроме языковых и педагогических навыков нужны определенные социальные навыки и узкая квалификация и опыт, который педагоги накапливали годами посещая различные квалификационные курсы и применяя их на практике. Совершенно очевидно, что мы должны учитывать эти факторы и стараться сохранить имеющихся у нас специалистов и разработать план достижениями нашими специалистами необходимых требований по языку, исходящих из закона или дать время и возможность специалистам владеющих языком развить свои профессиональные компетенции», - комментирует вице-мэр Писарева.

Учителей уведомляют об увольнении

С марта школы и детские сады начали уведомлять о расторжении контрактов учителей, которые не соответствуют квалификационным требованиям, вступающим в силу с августа. Большинство образовательных учреждений параллельно с подготовкой к плану перехода и без того уже на протяжении нескольких месяце занимаются поиском и вербовкой специалистов, которые соответствуют квалификационным требованиям, и продолжат этим заниматься.