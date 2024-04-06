Сообщение о столкновении двух автомобилей на перекрестке улиц Карья и Кастани в Раквере поступило в полицию в 15:57. По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль Škoda, которым управляла 80-летняя женщина, при повороте налево врезалась в автомобиль BMW, которым управлял 24-летний мужчина. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права.

Водитель Škoda признала свою вину и была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья. В результате ДТП также был поврежден фонарный столб. Водители сами вызвали эвакуаторы и они обратятся в страховую для возмещения ущерба.

В Раквере во второй половине дня пошел снег, и на улицах стало скользко. По всей Северной Эстонии шел снег и к вечеру пятницы произошло несколько ДТП.