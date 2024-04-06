В 1991 году 63-летний фермер из Румынии Василе Горгос пошел на рынок, откуда не вернулся, что заставило его семью поверить, что он умер по дороге. Через 30 лет, когда семья уже давно смирилась с тем, что Василе они больше никогда не увидят, он взял и появился на пороге их дома. В той же одежде, что и в момент исчезновения, пишет Rus.TVNET .

Василе часто отправлялся на поезде в другие города Румынии, чтобы продавать там скот. Обычно он возвращался домой через день-два, но когда он пропал на несколько дней после поездки, его семья начала волноваться. Родные пожилого мужчины сообщили в полицию, и начались поиски Василе, но найти его не удалось. Недели превращались в месяцы, месяцы - в годы, пока семья не сдалась и больше не надеялась найти Василе. Они сочли его мертвым и устроили ему похороны.