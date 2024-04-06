Что происходит в Таллиннском аэропорту? Пассажиры сообщают о задержке рейсов

Согласно информации аэропорта, этот рейс в итоге вылетел в 8:12.

На сайте Таллиннского аэропорта говорится о задержке многих рейсов: рейс Анталья вместо 4:45 вылетит в 10:50, Рига - вместо 05:35 вылетел в 05:55, рейс Варшавы - в 07:30 вместо 06:14, по поводу рейса Арланда в 06:25 есть только информация, что ворота закрыты. Ворота для рейса в Амстердам в 07.30 закрыты.

Новое время вылета рейса в 9:10 в Ригу - 09:35.

«Раздали воду и шоколад, но людям нужна информация, - сказал обеспокоенный пассажир. - У многих впереди стыковочные рейсы, и они не знают, что происходит. Многие жалуются, что у них нет и туристической страховки».

Как только позволила туманная погода, аэродром заработал по максимуму. Таким образом, рейс в Варшаву (на 6:14) вылетел в 8:08, рейс в Хельсинки (6:18) - в 8:04, рейс в Стокгольм (6:25) - в 7:59, рейс в Мюнхен (7:20) - в 8:15 и рейс в Амстердам (7:30) - в 8:10.