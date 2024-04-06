По данным Спасательного департаментa, в этом году в результате пожаров погибло в два раза больше людей, чем за аналогичный период прошлого года, и одной из первопричин этого является отсутствие датчиков дыма. По словам руководителя по пожарной безопасности компании Viking Security Яана Айа, риск возгорания есть в тысячах домов, где есть датчик – внешне работающее устройство на самом деле может оказаться бесполезным. Эксперт объясняет, что делать, чтобы не допустить этого.
Эксперт: если детектор дыма издает звуки, это еще не значит, что он работает
По словам Яана Айа, почти все люди думают: если датчик издает звуки при нажатии кнопки, это гарантия того, что он находится в рабочем состоянии, но это чувство может быть ложным.
«Датчик дыма имеет определенный срок службы, по истечении которого он просто стареет и перестает быть надежным. Если датчик подает звуковой сигнал при нажатии кнопки, это означает, что батарея, провода и звук работают. Но это ничего не говорит о самом главном - насколько хорошо датчик действительно реагирует на дым», - пояснил эксперт.
По словам руководителя по пожарной безопасности, срок эксплуатации датчика дыма составляет максимум 10 лет, но у более дешевых моделей он может быть всего три года.
«К сожалению, приходится признать, что во многих домах датчики были установлены только когда это стало обязательным, то есть в 2009 году, и с тех пор эти датчики не менялись. Это значит, что к настоящему времени они давно устарели и могут принести больше вреда, чем пользы – ложное чувство безопасности увеличивает риск пожара», - сказал Айа.
Если есть сомнения, датчик дыма лучше заменить
На обратной стороне датчика должны быть указаны следующие данные:
- когда датчик был изготовлен,
- срок службы датчика в годах,
- название компании производителя или импортера,
- знаки стандартов качества Европейского Союза: CE и EN14604:2005.
Разумеется, когда срок службы датчика подходит к концу, его необходимо заменить. Но его необходимо заменить также, если на этикетке отсутствует хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, поскольку, к сожалению, это значит, что в данном случае датчик был выпущен ненадежным производителем.
Отнесите старый датчик обратно в магазин
Не выбрасывайте старый датчик в мусор – подобные устройства содержат ядовитые соединения, которые не должны выделяться в воздух при сжигании на свалке.
Когда вы пойдете покупать новый датчик, отнесите старый датчик вместе с батареей обратно в магазин. Многие магазины принимают старую электронику для правильной утилизации, в любом случае, там вам дадут совет, как безопасно избавиться от датчика.
Датчик должен быть новым и иметь гарантию
В случае с датчиком дыма, который стоит на страже всего дома и того, что в нем находится, особенно верно утверждение, что большинство из нас недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Лучше перестраховаться и купить датчик немного дороже и лучше, чем потом жалеть.
На этикетке датчика должна быть указана вся необходимая информация, при этом срок службы должен составлять 10 лет. Самый лучший датчик - это датчик, на который производитель дает 10-летнюю полную гарантию как на само устройство, так и на батарею.
Также не следует покупать датчик, изготовленный ранее, чем за год до покупки. То есть сейчас следует приобретать датчики, выпущенные в 2023-2024 годах.
Яан Айа подчеркнул также, что в Эстонии даже просто с наличием датчиков в домах дела пока обстоят не очень хорошо.
«Спасательный департамент постоянно проводит информационные кампании, но датчика до сих пор нет в каждом четвертом доме. Конечно, в таких домах смерти от пожара случаются гораздо чаще. Чтобы год, начавшийся очень трагично с точки зрения статистики смертных случаев при пожаре, продолжался иначе, когда вы пойдете покупать себе новый датчик, купите его также родственнику или другу, у которого его еще нет – возможно тем самым вы подарите ему жизнь», - сказал руководитель по пожарной безопасности Viking Security.