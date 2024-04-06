Эксперт: если детектор дыма издает звуки, это еще не значит, что он работает

Отнесите старый датчик обратно в магазин

Не выбрасывайте старый датчик в мусор – подобные устройства содержат ядовитые соединения, которые не должны выделяться в воздух при сжигании на свалке.

Когда вы пойдете покупать новый датчик, отнесите старый датчик вместе с батареей обратно в магазин. Многие магазины принимают старую электронику для правильной утилизации, в любом случае, там вам дадут совет, как безопасно избавиться от датчика.

Датчик должен быть новым и иметь гарантию

В случае с датчиком дыма, который стоит на страже всего дома и того, что в нем находится, особенно верно утверждение, что большинство из нас недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Лучше перестраховаться и купить датчик немного дороже и лучше, чем потом жалеть.

На этикетке датчика должна быть указана вся необходимая информация, при этом срок службы должен составлять 10 лет. Самый лучший датчик - это датчик, на который производитель дает 10-летнюю полную гарантию как на само устройство, так и на батарею. Также не следует покупать датчик, изготовленный ранее, чем за год до покупки. То есть сейчас следует приобретать датчики, выпущенные в 2023-2024 годах.

Яан Айа подчеркнул также, что в Эстонии даже просто с наличием датчиков в домах дела пока обстоят не очень хорошо.

«Спасательный департамент постоянно проводит информационные кампании, но датчика до сих пор нет в каждом четвертом доме. Конечно, в таких домах смерти от пожара случаются гораздо чаще. Чтобы год, начавшийся очень трагично с точки зрения статистики смертных случаев при пожаре, продолжался иначе, когда вы пойдете покупать себе новый датчик, купите его также родственнику или другу, у которого его еще нет – возможно тем самым вы подарите ему жизнь», - сказал руководитель по пожарной безопасности Viking Security.