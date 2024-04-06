Вышел из дома, но до школы не дошел: в Таллинне пропал 14-летний подросток

Карл-Маркус также не пошел вчера в школу. Мальчик не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Подобным образом он вел себя и раньше.

Его рост 180 см, у него худое телосложение и каштановые волосы. Он может быть одет в черные спортивные штаны и водолазку, кроссовки Nike и белый пуховик.

Полиция просит всех, кто видел подростка или знает, где он проводит время, сообщить об этом по номеру 112.