Сегодня ночью, 6 апреля, близкие сообщили, что 14-летний Карл-Маркус днем покинул свой дом в столичном районе Мустамяэ и до сих пор не вернулся.
Вышел из дома, но до школы не дошел: в Таллинне пропал 14-летний подросток
Карл-Маркус также не пошел вчера в школу. Мальчик не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Подобным образом он вел себя и раньше.
Его рост 180 см, у него худое телосложение и каштановые волосы. Он может быть одет в черные спортивные штаны и водолазку, кроссовки Nike и белый пуховик.
Полиция просит всех, кто видел подростка или знает, где он проводит время, сообщить об этом по номеру 112.