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Вышел из дома, но до школы не дошел: в Таллинне пропал 14-летний подросток

rus.postimees.ee
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Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня ночью, 6 апреля, близкие сообщили, что 14-летний Карл-Маркус днем ​​покинул свой дом в столичном районе Мустамяэ и до сих пор не вернулся. 

Карл-Маркус также не пошел вчера в школу. Мальчик не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Подобным образом он вел себя и раньше. 

Его рост 180 см, у него худое телосложение и каштановые волосы. Он может быть одет в черные спортивные штаны и водолазку, кроссовки Nike и белый пуховик.

Полиция просит всех, кто видел подростка или знает, где он проводит время, сообщить об этом по номеру 112. 

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