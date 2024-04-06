Сб, 6.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Уличные художники распишут стены домов в Пыхья-Таллинне

rus.postimees.ee
Copy
Работа Эмилии Сабировой, Дариуса Сабирова и Андрея Кедрина на ул. Соо 4/2, 2023 год.
Работа Эмилии Сабировой, Дариуса Сабирова и Андрея Кедрина на ул. Соо 4/2, 2023 год. Фото: Управа Пыхья-Таллинна

Пыхья-Таллиннский молодежный центр совместно с управой Пыхья-Таллинна уже третий год устраивают кампанию уличного искусства, призывающую молодых художников создавать легальные картины в городском пространстве.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в течение прошлых лет новый облик получили 10 объектов, среди которых дом в начале улицы Соо и гараж за остановкой «Пухангу». «Продолжаем проект и в этом году. Призываем владельцев недвижимости в Пыхья-Таллинне, которые готовы предоставить молодым художникам пространство для искусства, дать о себе знать», - призвала Пихлап.

Работа Эмилии Сабировой на ул. Пухангу, 5, 2022 год.
Работа Эмилии Сабировой на ул. Пухангу, 5, 2022 год. Фото: Управа Пыхья-Таллинна.

«В первой половине мая, когда места для будущих картин будут выбраны, объявим художественный конкурс. В ходе кампании для реализации этим летом будет выбрано минимум четыре работы», - добавила Пихлап.

Предложения от владельцев недвижимости ждут в течение апреля по электронной почте Пыхья-Таллиннского молодежного центра info@ptnk.ee. Просим указать площадь и размеры предлагаемой для создания картины стены. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх