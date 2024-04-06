Уличные художники распишут стены домов в Пыхья-Таллинне

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в течение прошлых лет новый облик получили 10 объектов, среди которых дом в начале улицы Соо и гараж за остановкой «Пухангу». «Продолжаем проект и в этом году. Призываем владельцев недвижимости в Пыхья-Таллинне, которые готовы предоставить молодым художникам пространство для искусства, дать о себе знать», - призвала Пихлап.