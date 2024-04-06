Сб, 6.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Инцидент в Эстонии: мужчина уговаривал 12-летнюю девочку принять наркотики

Эйли Арула
, журналист
Copy
33-летний мужчина не только снабжал подростков запрещенными веществами, но и фактически склонял их к употреблению наркотиков.
33-летний мужчина не только снабжал подростков запрещенными веществами, но и фактически склонял их к употреблению наркотиков. Фото: Midjourney

В марте Тартуский уездный суд приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения 33-летнего Оття Лая, который в Пыльтсамаа предлагал алкоголь и наркотики несовершеннолетним. Одной из тех, кого Лая уговаривал попробовать амфетамин и MDMA (экстази), была 12-летняя девочка.

Лая уже попадал в поле зрения полиции. Ранее он был осужден за мелкую кражу, а также был пойман за вождением автомобиля без прав и в нетрезвом виде.

Понимал, что делает

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх