Инцидент в Эстонии: мужчина уговаривал 12-летнюю девочку принять наркотики

33-летний мужчина не только снабжал подростков запрещенными веществами, но и фактически склонял их к употреблению наркотиков.

В марте Тартуский уездный суд приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения 33-летнего Оття Лая, который в Пыльтсамаа предлагал алкоголь и наркотики несовершеннолетним. Одной из тех, кого Лая уговаривал попробовать амфетамин и MDMA (экстази), была 12-летняя девочка.