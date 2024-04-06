В марте Тартуский уездный суд приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения 33-летнего Оття Лая, который в Пыльтсамаа предлагал алкоголь и наркотики несовершеннолетним. Одной из тех, кого Лая уговаривал попробовать амфетамин и MDMA (экстази), была 12-летняя девочка.
Для подписчиков
Инцидент в Эстонии: мужчина уговаривал 12-летнюю девочку принять наркотики
Лая уже попадал в поле зрения полиции. Ранее он был осужден за мелкую кражу, а также был пойман за вождением автомобиля без прав и в нетрезвом виде.