ФОТО ⟩ Другого такого не найдете! На Сааремаа продается кусочек рая

Расположенный недалеко от моря, светлый и уютный двухэтажный каменный дом находится в очень хорошем состоянии. Дом общей площадью 115 м2 и прилегающий к нему земельный участок площадью 12 912 м2 выставлены на продажу за 260 000 евро.

Фото: KV.EE

На первом этаже расположены просторная гостиная, спальня, кухня, санузел, прихожая и терраса. На втором этаже - площадка, две комнаты и балкон. Первый этаж отапливается изразцовой печью. На втором этаже установлены водяные радиаторы. В ванной и прихожей полы с электрическим подогревом.

Фото: KV.EE

На просторном и ухоженном участке растут многочисленные фруктовые деревья и ягодные кустарники, кроме того есть дровяной сарай, сарай для инструментов, баня, теплица, старый погреб и руины амбара из бутового камня.

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.