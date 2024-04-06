Сб, 6.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Фото ⟩ Новые пассажирские поезда Elron скоро появятся в Эстонии

rus.postimees.ee BNS
,
Copy

Первые два вагона для пассажирского поезда марки Škoda, создаваемого для эстонского предприятия Elron, в пятницу вечером отправились с завода в Остраве (восточная Чехия) на трейлере по шоссе в Ригу, где будет окончательно собран состав, предназначенный для Эстонии.

Об этом BNS сообщил член правления Elron Мярт Эренпрейс. «К настоящему времени завершено строительство двух из шестнадцати поездов, один из которых будет испытан на заводе в Пльзене, а другой на трейлерах по шоссе будет доставлен на завод в Риге», - рассказал Эренпрейс.

«Планируется, что к началу лета оба поезда будут доставлены в Эстонию, где пройдут испытания на железных дорогах страны. Дорожные испытания в Эстонии должны подтвердить, что поезда полностью подходят для наших дорог», - добавил он.

«Транспортировка первого поезда и его окончательная сборка в Риге - очень важная веха в реализации проекта, - сообщил директор завода Škoda Group в Остраве Мартин Беднарж. - Все поезда будут построены на нашем заводе в Остраве, затем частично будут разобраны, погружены на трейлеры и перевезены в Ригу для окончательной сборки».

В период с 2024 по 2026 год в Эстонию должны прибыть 16 новых пассажирских поездов, которые помогут удовлетворить растущий спрос на новые железнодорожные сообщения.

«Новые поезда выйдут на линию в Эстонии в 2025 году, что позволит начать постепенно решать проблему нехватки подвижного состава, а также уплотнять расписание по мере выхода составов на линию, - добавил Мярт Эренпрейс. - После электрификации железнодорожной линии Таллинн-Тарту владельцем инфраструктуры AS Eesti Raudtee первые шесть поездов начнут обслуживать оживленную линию Таллинн-Тарту».

На следующей неделе машинисты поездов Elron начнут учиться управлять новым поездом в составе поезда № 3339, который проходит испытания на заводе Škoda Group в Пльзене.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх