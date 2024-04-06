Из-за смены советских названий улиц Нарвы и Силламяэ возникают проблемы у служб экстренной помощи. Об этом пишет «Северное Побережье». При обращении за помощью в центр тревоги люди обычно называют старый адрес, а у организатора спасательных работ нет никакой информации о нем, поясняют журналисты.
Новые названия улиц в Нарве и Силламяэ задерживают работу экстренных служб
Осенью прошлого года в Нарве пожилой женщине понадобилась скорая помощь. Она много лет живет одному адресу и, позвонив по номеру 112, сказала, назвала адресом улицу 26-го июля. Это одна из красных улиц, которые были переименованы в прошлом году по приказу министра регионального развития.
Поскольку оператор службы спасения не смог найти в базе данных улицу с таким названием, он начал задавать дополнительные вопросы, чтобы узнать о близлежащих объектах. В данном случае это была школа, расположенная по соседству, и по ней удалось определить, что нуждающаяся в помощи находится на улице, которая теперь называется Юули.
Также осенью прошлого года полицию вызвали на место происшествия на улице со старым названием Бастракова. Когда оператор службы спасения начал уточнять местоположение, звонивший вспомнил, что улица была переименована в улицу Масина.
Система центров тревоги в Эстонии построена таким образом, что они расположены в четырех городах: Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну. Если находящий в Йыхви диспетчер еще может быть знаком с прежними названиями улиц городов Ида-Вирумаа, то находящий в Пярну диспетчер, который может ответить на звонок из Нарвы, если во время вызова службы экстренной помощи все линии в Йыхви будут заняты и звонок будет перенаправлен в другое место, наверняка, и не слышал, что до сентября прошлого года улица Мадизе в Нарве называлась улицей Графова. Но люди, прожившие на этой улице всю жизнь, возможно, еще не привыкли к новому названию.
По словам руководителя отдела информационных технологий центра тревоги Лийзы Соосуу, они призывают все самоуправления проинформировать людей, которых затронула смена адреса, и объяснить, насколько важно знать свой правильный адрес.
С сентября прошлого года пять улиц в Нарве, названных в честь памятных дат Красной армии и воинов Красной Армии, были переименованы. Улица Алексея Юханова была переименована в улицу Вяйке-Раквере, улица Арсентия Бастракова стала улицей Масина, улица Игоря Графова - улицей Мадизе, улица Михаила Горбача - улицей Сеэдри, а улица 26-го Июля - улицей Юули.
Кроме того, с апреля 2023 году улица Антса Даумана стала улицей Кивилинна, а улица Альберта-Августа Тийманна - улицей Солдина.
В конце 2022 года горсобрание Силламяэ переименовало улицу, названную в честь Валерия Чкалова, красного летчика времен Сталина, на улицу Харидузе.