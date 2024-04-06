Новые названия улиц в Нарве и Силламяэ задерживают работу экстренных служб

По словам руководителя отдела информационных технологий центра тревоги Лийзы Соосуу, они призывают все самоуправления проинформировать людей, которых затронула смена адреса, и объяснить, насколько важно знать свой правильный адрес.

С сентября прошлого года пять улиц в Нарве, названных в честь памятных дат Красной армии и воинов Красной Армии, были переименованы. Улица Алексея Юханова была переименована в улицу Вяйке-Раквере, улица Арсентия Бастракова стала улицей Масина, улица Игоря Графова - улицей Мадизе, улица Михаила Горбача - улицей Сеэдри, а улица 26-го Июля - улицей Юули.

Кроме того, с апреля 2023 году улица Антса Даумана стала улицей Кивилинна, а улица Альберта-Августа Тийманна - улицей Солдина.

В конце 2022 года горсобрание Силламяэ переименовало улицу, названную в честь Валерия Чкалова, красного летчика времен Сталина, на улицу Харидузе.