В понедельник произойдет полное солнечное затмение

Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане. Поэтому за этим затмением в интернете и по телевидению будет следить весь мир.

Солнечное затмение 8 апреля начнется в Тихом океане: первыми его увидят жители атолла Пенрин, который входит в состав Островов Кука.

Затем тень от Луны, закрывшей Солнце, на скорости больше 2500 км/ч пролетит по океану, в 11:07 утра по местному времени (18:07 по Гринвичу) вылетит на сушу на мексиканском берегу, через 20 минут пересечет границу Мексики и США, а еще через пару часов, прочертив полосу по всему континенту, уйдет в Атлантический океан.

Что такое затмение и какие бывают его виды

Фото: BBC

Затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию.

Если посередине оказалась Земля, то ее тень падает на Луну — это лунное затмение. Если посередине оказалась Луна, то она заслоняет землянам Солнце — это солнечное затмение.

В зависимости от того, насколько точно в линию выстроились эти небесные тела, затмение бывает частичным либо полным.

Фото: BBC

В случае солнечного затмения его полнота зависит еще и от того, насколько близко или далеко от Земли оказалась на своей слегка вытянутой орбите Луна.