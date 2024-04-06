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В понедельник произойдет полное солнечное затмение

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

В понедельник, 8 апреля, в Северной Америке произойдет полное солнечное затмение. Воочию его можно будет наблюдать и в Мексике, и в США, и в Канаде.

Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане. Поэтому за этим затмением в интернете и по телевидению будет следить весь мир.

Солнечное затмение 8 апреля начнется в Тихом океане: первыми его увидят жители атолла Пенрин, который входит в состав Островов Кука.

Затем тень от Луны, закрывшей Солнце, на скорости больше 2500 км/ч пролетит по океану, в 11:07 утра по местному времени (18:07 по Гринвичу) вылетит на сушу на мексиканском берегу, через 20 минут пересечет границу Мексики и США, а еще через пару часов, прочертив полосу по всему континенту, уйдет в Атлантический океан.

Что такое затмение и какие бывают его виды

Фото: BBC

Затмения происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию.

Если посередине оказалась Земля, то ее тень падает на Луну — это лунное затмение. Если посередине оказалась Луна, то она заслоняет землянам Солнце — это солнечное затмение.

В зависимости от того, насколько точно в линию выстроились эти небесные тела, затмение бывает частичным либо полным.

Фото: BBC

В случае солнечного затмения его полнота зависит еще и от того, насколько близко или далеко от Земли оказалась на своей слегка вытянутой орбите Луна.

Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна находится на максимальном удалении от Земли, поэтому кажется меньше Солнца и не закрывает его полностью.

Следующее кольцевое затмение Солнца будет уже в этом году, 2 октября, в Южной Америке. Как частичное его можно будет наблюдать, кроме Южной Америки, в Северной Америке и в обоих океанах с двух сторон этих континентов, в Тихом и Атлантическом.

Фото: BBC

Смотреть на затмение солнца можно только через специальные сильно затемненные очки или через другие специальные, рекомендованные специалистами приспособления — иначе можно сильно повредить зрение.

При полном затмении оно наблюдается в сравнительно узкой «полосе тени», там, где конус тени Луны падает на земную поверхность, но на сотни и тысячи километров по сторонам от этой полосы затмение видно как частичное.

Что касается продолжительности затмения в каждом отдельном месте, то она может быть разной, в зависимости от взаимного расположения Земли и светил и от того, на какую часть земного шара падает тень, но в любом случае длится не больше нескольких минут. По подсчетам астрономов, теоретическая максимальная продолжительность затмения в одном месте — 7 минут 32 секунды.

BBC
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