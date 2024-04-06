Полиция бьет тревогу: преступники запугивают жителей Эстонии и вынуждают отдавать им наличные

Это лишь некоторые из утверждений, с помощью которых за последние две недели у людей выманили десятки тысяч евро. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые русскоязычные люди, поэтому полиция настоятельно рекомендует сегодня же позвонить своим близким и предупредить их об этой схеме.

По какой схеме работают преступники? Звонящий утверждает, что у человека возникла проблема с банковским счетом или с договором мобильной связи и нужно действовать быстро, чтобы решить эту проблему. Например, сообщают, что доступ к банковскому счету получил незнакомец или что номер принадлежащего человеку телефона изменен.

Звонящий убеждает человека снять все деньги с банковского счета и отнести их в почтовый автомат. При этом запуганную жертву уверяют, что сотрудник банка якобы положит эту наличность на более надежный счет. Также сообщалось об инциденте, когда человека даже просили встретиться на улице, чтобы передать деньги якобы сотруднику банка.

Несколько из последних случаев обмана: 5 апреля в полицию сообщили об инциденте, когда житель Ляэне-Вирумаа после звонка мошенников снял 2000 евро наличными и отнес их в пакомат Omniva. В тот же день поступило сообщение о случае, когда житель Нарвы после телефонного звонка снял в банке 6000 евро наличными и отнес их в банкомат Omniva.

4 апреля женщина обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонили и сказали на русском языке, что она должна снять с банковского счета 3500 евро, поскольку в банке возникли какие-то проблемы. Женщина положила деньги в коробку и отнесла посылку в пакомат Omniva. Ей не разрешили никому рассказать о случившемся.

Жительница Кохтла-Ярве обратилась в полицию после того, как ей позвонил якобы оператор связи и сообщил о подозрительных транзакциях на ее счету, и что у нее исчезло 1500 евро. Жертве сказали, что для решения проблемы ей нужно поехать в Таллинн, снять деньги со своего счета и передать их некому неизвестному молодому человеку. Она, испугавшись, сделала это. На следующий день она попыталась сделать то же самое, но сотрудник банка отказался выдать ей деньги. Она вернулась домой и сообщила в полицию о возможном случае мошенничества. Точные обстоятельства и ущерб будут установлены в ходе уголовного производства.

Жительнице Нарвы 4 апреля позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотовой связи, Банка Эстонии и Полиции безопасности, по словам которых потерпевшая должна была помочь им поймать мошенников. Женщину попросили пойти в контору своего банка, снять 10 000 евро наличными и отправить их через посылочный автомат Omniva. Жертва последовала инструкциям и тем самым отдала мошенникам крупную сумму. Полиция установит точные обстоятельства случившегося в рамках уголовного производства.